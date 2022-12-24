國史館出版新書 聚焦美麗島事件2案外案

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（中央社記者賴于榛台北24日電）國史館今天發表新書，彙編史料，聚焦美麗島事件發生後，國內外的救援行為與國民黨政府因應，以及高俊明案與林宅血案2個案外案；史料揭露，當時協助施明德脫逃、因而一度被捕的高俊明，其實早就遭當局鎖定監控。

國史館今天舉行「戰後台灣政治案件－美麗島事件史料彙編」9-15冊、「戰後台灣政治案件－泰源事件史料彙編」新書發表暨座談會，總統府資政姚嘉文、國史館館長陳儀深、人權館館長洪世芳，及經歷過泰源事件的政治受難者蔡寬裕等出席與會。

陳儀深說，這次美麗島史料彙編主要是關於海外救援及衍伸出的許多案外案，包括施明德脫逃引發高俊明案進而牽涉整肅長老教會，及林宅血案等內容；泰源事件若相比電影流麻溝十五號，堪稱「台獨」的獄中再叛亂案。

這次美麗島事件史料彙編，主要集中在美麗島事件前後的國際救援，包含海內外對高雄事件的反應，美國、日本對涉案者的關懷，國際組織對涉案者的救援等史料，內容揭露當年海外台灣人發動一人3信給美國國會議員，企圖讓美國國會為此召開聽證會。

史料彙編顯示，國民黨政府當時運用在美國政府的人脈、採購等方式阻止聽證會的舉行，並陸續透過書信戰、廣播戰對抗海外輿論。

史料彙編也指出，美麗島事件的案外案之一，施明德脫逃引發的高俊明案更早就有跡可循。原來當年台灣基督長老教會的總幹事高俊明在美麗島事件前，就因為署名發表「人權宣言」被執政當局盯上，但礙於宗教勢力等因素，遲遲未有動作。

高俊明在美麗島事件時協助施明德脫逃後一度被捕，史料彙編指出，依照現有資料看，無法證實是情治單位預謀放走施明德，藉以逮捕高俊明等人，但此事確實讓執政當局有了理由抓人。

另外一個美麗島案外案是「林宅血案」，資料彙編顯示，執政當局偵辦之初，國安局認定此案是政治謀殺，是激進黨外勢力為提振因美麗島事件而受挫的黨外團結所做，也因此在人犯鎖定上是「先射箭再畫靶」。

至於泰源事件，蔡寬裕在現場回憶時說，當時情況歷歷在目，至今都記得鄭金河、詹天增行動前曾找人交代後事，讓他心裡非常沉痛，「當時我就想起風蕭蕭兮易水寒，他們踏出牢房第一步，就是走進死亡的第一步」。

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泰源事件發生在民國59年2月8日，當時台東泰源監獄6名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成，計劃奪取監獄警衛連槍械、釋放監犯、進占台東、宣揚台灣獨立理念的反政府行動。

結果上述行動失敗，眾人陸續被捕，除鄭正成被判15年外，其餘5人都被判死刑，於同年5月30日遭槍決；促轉會去年10月認為此案屬應平復的司法不法案件，公告撤銷全數5人叛亂罪名。（編輯：林克倫）1111224