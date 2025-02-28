228事件78周年 李遠：沒有真相沒有轉型正義

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）總統賴清德今天首次以總統身分出席在228國家紀念館舉行的228事件中樞紀念儀式，文化部長李遠在臉書上表示，這是他第一次參加，並強調：「沒有真相，轉型正義就無法完成。」

李遠認為，尋求真相、轉型正義的最大意義，「就是使世世代代的台灣人可以認識自己和身世，進而認同這塊我們賴以為生的土地。」

李遠表示，今年文化部被刪凍的總預算中，關於人權及轉型正義的館所，如國家人權博物館以及中正紀念堂內相關的展覽活動經費，都遭大幅刪凍，許多原本計劃，如擴大辦理大型國際人權影展等也被迫喊停，「從這種蠻橫刪凍關於推廣人權教育和紀念活動的態度看來，未來在轉型正義之路上仍然崎嶇難行。」

李遠認為，這些台灣歷史上不幸的悲劇，一再被扭曲成只是族群之爭，而不是國家暴力對人民生命權和人權的剝奪，只會使真相更模糊，「但前進的道路越是困難重重，我們越是要努力尋求突破。」

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李遠表示，今天中樞紀念儀式上賴總統宣布了三件事情，包括加速政治檔案開放，追查真相；進一步落實轉型正義，更要避免類似228不幸事件歷史重演，「確保悲劇不再發生，是人權教育最重要的目的。」

針對落實轉型正義，對於威權統治時期侵害人權事件的發生場域，將由文化部啟動審議程序，保存更多「具有轉型正義意義的場所」。包括林宅血案的發生地「義光教會」將予以保存及維護。（編輯：龍柏安）1140228