屏東228紀念音樂劇 96歲主角原型出席觀賞

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，今天在屏東演藝廳演出，帶領觀眾見證大時代傷痕與希望。故事主角原型96歲的姚陳會，也與30多名家族成員一同出席觀賞。

屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，由屏東在地編劇施百俊執筆，導演林于峻執導，縣內傑出演藝團隊星星戲樂演出。劇情圍繞主角姚陳會一生，從日據時代到戰後社會變遷，以她的成長歷程映照出台灣人民堅韌與愛的力量。

屏東縣長周春米出席表示，每年228不僅要回顧歷史，更要用不同方式讓歷史走進人心。今年的「以愛相會」就是對228「不一樣的紀念」，透過戲劇讓大家感受歷史溫度，反思事件本質，傳遞愛與和解的價值。

「以愛相會」編劇施百俊是姚陳會的孫子，家族有30多名成員出席觀劇，落幕後紛紛與姚陳會合照，氣氛和樂、儼然是另類家庭聚會。

姚陳會的二女兒姚秀琴接受媒體聯訪表示，雖然是家族都知道的歷史，看劇還是很感動。一直希望即便是悲傷的事，也盡量用正能量去看待。媽媽吃了很多苦，子女們享受辛苦結晶，「我們都很感恩」。

姚陳會的曾孫施曼妮擔任此劇執行製作，她說，雖然故事以曾祖母為原型，但劇不只是在講家族事，而是228大時代下平民百姓的生活。「仇恨無法成就」希望傳遞用愛來包容一切，不管228受難家族與否，心裡都可以找到一個出口。歷史可以讓人更全面去了解世界，不管什麼世代的人都應該認識歷史。

文化處表示，期盼透過這場演出，讓228記憶以更具生命情感的方式流傳下去，也讓戲劇成為溝通歷史與當代的橋梁。未來縣府也持續透過各種展演創作，讓更多動人的台灣故事在屏東發聲，從藝術獲得不同省思。

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依文化處資訊，「以愛相會」故事圍繞著阿會阿嬤生命故事展開。她自幼父母雙亡，輾轉成為澎湖陳阿嬤養女，後來在東港幫傭時，遇見了她的丈夫玉杉。新婚期間正逢228事件，他們一邊經歷新婚甜蜜，一邊面對時代動盪與生死交關。音樂劇透過這段動人故事，邀請觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

文化處指出，演出除了以戲劇和音樂交織情節，更融入古典歌劇與日本演歌，展現多元音樂形式，並邀請藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第3代陳子豪擔綱演出，並集結了來自屏東的優秀歌手、演員與舞者，共同呈現台灣早期台語流行曲「漂浪之女」，以及融合屏東文化的新創歌曲「以愛相會」。（編輯：郭諭儒）1140228

228紀念音樂劇「以愛相會」28日在屏東演藝廳登場，演出由屏東在地編劇施百俊執筆，導演林于峻執導，縣內傑出演藝團隊星星戲樂演出。圖為演員謝幕合唱。中央社記者黃郁菁攝 114年2月28日