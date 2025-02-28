加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明湧現旅遊車潮國道18路段恐壅塞 高公局建議出發時段這邊看
首頁 / 地方
228紀念活動
新聞專題
228紀念活動2/72
首頁 / 地方

屏東228紀念音樂劇 96歲主角原型出席觀賞

2025/2/28 18:47（2/28 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，28日在屏東演藝廳演出。屏東縣長周春米（右）與故事主角原型人物、96歲的姚陳會（左）出席，互動交流。中央社記者黃郁菁攝 114年2月28日
屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，28日在屏東演藝廳演出。屏東縣長周春米（右）與故事主角原型人物、96歲的姚陳會（左）出席，互動交流。中央社記者黃郁菁攝 114年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，今天在屏東演藝廳演出，帶領觀眾見證大時代傷痕與希望。故事主角原型96歲的姚陳會，也與30多名家族成員一同出席觀賞。

屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，由屏東在地編劇施百俊執筆，導演林于峻執導，縣內傑出演藝團隊星星戲樂演出。劇情圍繞主角姚陳會一生，從日據時代到戰後社會變遷，以她的成長歷程映照出台灣人民堅韌與愛的力量。

屏東縣長周春米出席表示，每年228不僅要回顧歷史，更要用不同方式讓歷史走進人心。今年的「以愛相會」就是對228「不一樣的紀念」，透過戲劇讓大家感受歷史溫度，反思事件本質，傳遞愛與和解的價值。

「以愛相會」編劇施百俊是姚陳會的孫子，家族有30多名成員出席觀劇，落幕後紛紛與姚陳會合照，氣氛和樂、儼然是另類家庭聚會。

姚陳會的二女兒姚秀琴接受媒體聯訪表示，雖然是家族都知道的歷史，看劇還是很感動。一直希望即便是悲傷的事，也盡量用正能量去看待。媽媽吃了很多苦，子女們享受辛苦結晶，「我們都很感恩」。

姚陳會的曾孫施曼妮擔任此劇執行製作，她說，雖然故事以曾祖母為原型，但劇不只是在講家族事，而是228大時代下平民百姓的生活。「仇恨無法成就」希望傳遞用愛來包容一切，不管228受難家族與否，心裡都可以找到一個出口。歷史可以讓人更全面去了解世界，不管什麼世代的人都應該認識歷史。

文化處表示，期盼透過這場演出，讓228記憶以更具生命情感的方式流傳下去，也讓戲劇成為溝通歷史與當代的橋梁。未來縣府也持續透過各種展演創作，讓更多動人的台灣故事在屏東發聲，從藝術獲得不同省思。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

依文化處資訊，「以愛相會」故事圍繞著阿會阿嬤生命故事展開。她自幼父母雙亡，輾轉成為澎湖陳阿嬤養女，後來在東港幫傭時，遇見了她的丈夫玉杉。新婚期間正逢228事件，他們一邊經歷新婚甜蜜，一邊面對時代動盪與生死交關。音樂劇透過這段動人故事，邀請觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

文化處指出，演出除了以戲劇和音樂交織情節，更融入古典歌劇與日本演歌，展現多元音樂形式，並邀請藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第3代陳子豪擔綱演出，並集結了來自屏東的優秀歌手、演員與舞者，共同呈現台灣早期台語流行曲「漂浪之女」，以及融合屏東文化的新創歌曲「以愛相會」。（編輯：郭諭儒）1140228

#228事件
#中共
#屏東演藝廳
#屏東縣政府
#周春米
228紀念音樂劇「以愛相會」28日在屏東演藝廳登場，演出由屏東在地編劇施百俊執筆，導演林于峻執導，縣內傑出演藝團隊星星戲樂演出。圖為演員謝幕合唱。中央社記者黃郁菁攝 114年2月28日
228紀念音樂劇「以愛相會」28日在屏東演藝廳登場，演出由屏東在地編劇施百俊執筆，導演林于峻執導，縣內傑出演藝團隊星星戲樂演出。圖為演員謝幕合唱。中央社記者黃郁菁攝 114年2月28日
屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，故事圍繞姚陳會阿嬤的一生，她新婚期間正逢228事件，與丈夫一邊經歷新婚甜蜜，一邊面對時代動盪與生死交關。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月28日
屏東縣政府主辦228紀念音樂劇「以愛相會」，故事圍繞姚陳會阿嬤的一生，她新婚期間正逢228事件，與丈夫一邊經歷新婚甜蜜，一邊面對時代動盪與生死交關。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月28日
228紀念活動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新北辦228事件78週年紀念儀式 音樂會表達追思
50
更多編輯台推薦新聞：