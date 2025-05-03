白色恐怖記憶日將至 政治受難者家屬籲台灣團結對外

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（中央社記者賴于榛台北3日電）白色恐怖記憶日將至，519行動組合、辜寬敏基金會舉辦系列活動，今天至馬場町公園獻花。政治受難者家屬藍芸若說，她74年前就失去父親，母親也因知匪不報被關進綠島，期待在她離世前，能看到台灣人團結，讓台灣成為真正自由民主的樂土。

行政院定5月19日為「白色恐怖記憶日」，519行動組合、辜寬敏基金會今天舉辦悲情水岸Ubike導覽活動，自台北市大稻埕水門出發，沿途經馬場町紀念公園獻花，再至景美人權園區。包含民進黨立委范雲、前立委林昶佐、台北市議員苗博雅、林亮君，以及基金會副董事長林宜正、歷史作家戴寶村、政治受難者家屬藍芸若等人今天皆出席獻花儀式。

藍芸若是白色恐怖時期受難者、涉入「基隆市省工委案」藍明谷的女兒，母親藍張阿冬當時也被依「知匪不報」送到綠島監禁一年多。藍芸若說，國家應該要能團結對外，才能面對虎視眈眈的中共。

她哽咽指出，希望能在離世前看到台灣人團結一致，讓台灣成為真正自由民主的樂土。

范雲表示，藍白立委不斷阻撓與轉型正義相關的預算，包含刪除威權統治時期國家不法行為賠償金發放費用、文化部中正紀念堂轉型正義預算、國家人權博物館不義遺址相關費用，讓她非常痛心。

她說，感謝民團持續努力，期盼公私合力，能讓前輩的犧牲成為未來轉型正義教育的微光。智利的轉型正義做得更好，不是只注意受害者失去性命的事件瞬間，也著重受難者離世前的日常生活，台灣也能借鏡參考。

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苗博雅說，中國對台灣野心愈來愈大，現在有些人為政治需求，用驚人速度扭曲過去歷史，包含獨裁者政黨變成民主參與者後，開始指控執政黨是獨裁者，或是獨裁者後代取得權力後，選擇性扭曲歷史，在此情況下，必須思考台灣民主如何走得更快、更穩健。

她也提到，大家對轉型正義的努力不只是停留在悲情，也非報復或清算，只是回過頭來希望在生活中，大家睜開眼睛看到歷史，因為唯有站在共同事實、共同過往，台灣才能找到共同未來。林亮君則說，在威權加害者尚未真心誠意道歉前，沒有資格對台灣民主頤指氣使、指指點點，指控他人獨裁。（編輯：翟思嘉）1140503