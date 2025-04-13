「星空下的黑潮島嶼」夏騰宏被暴打 佩服角色不屈

（中央社記者洪素津台北13日電）演員夏騰宏在戲劇「星空下的黑潮島嶼」遭流放綠島，劇中他是囚犯屢次被暴打，他透露有一場打戲印象深刻，導演要求不管怎麼被打都要站起來，讓他深刻了解到角色的不屈不撓。

「星空下的黑潮島嶼」聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。

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夏騰宏在劇中飾演「李木雄」，他透過劇組分享拍攝經歷：「有場戲就是被軍官修理，導演要求我，不管怎麼被打倒在地都要爬起來，僅僅一場戲讓我理解了木雄性格裡的倔強與不屈，也在之後的拍攝可以更精準掌握木雄的狀態，我想那一刻的他，其實已經心力交瘁，幾乎想放棄，但又不願就此屈服，只希望自己即使犧牲，也要有價值。」

「星空下的黑潮島嶼」每週日晚間9時在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，一週2集，週一、週二晚間10時在客家電視重播。（編輯：管中維）1140413