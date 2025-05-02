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葉石濤誕辰百年 「槍聲與紅鞋子」特展台南揭幕

2025/5/2 17:13（5/2 17:21 更新）
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適逢台灣文學家葉石濤誕辰100週年，「葉老百歲紀念系列特展–槍聲與紅鞋子」2日起在台南葉石濤文學紀念館揭幕，將持續展出至9月28日。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月2日
適逢台灣文學家葉石濤誕辰100週年，「葉老百歲紀念系列特展–槍聲與紅鞋子」2日起在台南葉石濤文學紀念館揭幕，將持續展出至9月28日。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月2日
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（中央社記者張榮祥台南2日電）2025台灣文學家葉石濤誕辰100週年，「葉老百歲紀念系列特展-槍聲與紅鞋子」今天在台南市揭幕，且將串聯全國文學館舍參與「寫信給葉老」行動，緬懷他對台灣文學深遠影響。

「葉老百歲紀念系列特展-槍聲與紅鞋子」今天在台南市中西區葉石濤文學紀念館揭幕，這是台南市政府文化局策畫的紀念活動，且和國立台灣文學館及高雄文學館合作。

文化局2024年出版漫畫「槍聲與紅鞋子」，改編自葉石濤經典代表作「台灣男子簡阿淘」；特展則以漫畫內容為基礎，轉化為實體展覽，融合小說文本、漫畫視角及1950年代白色恐怖時期史料與相片，呈現知識青年面臨的困境與時代哀愁。

台灣文學館6月起將和各地文學館舍合作，推出「寫信給葉老」明信片活動，邀請民眾寫下對葉石濤話語與思念。此外，葉石濤短篇小說文學獎也開始徵件，葉石濤文學紀念館每月將推出以葉老文學為主題的走讀及講座。

高雄文學館也規劃6月至11月舉辦系列活動，包括主題講座、故事專欄、書寫工作坊及走讀行程，讓人深入認識葉石濤的高雄文學人生。

葉石濤1925年11月1日出生於台南打銀街，青春歲月多在府城度過；他曾在「台南的古街名」文中寫道：「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」葉石濤一生創作短篇小說逾150篇，多以台南為故事背景，展現對這片土地深厚情感。

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在葉石濤超過500萬字作品中，原台南州廳（台灣文學館）、原台南警察署（台南市美術館）、孔廟、大天后宮、蝸牛巷等地標經常出現，充分展現台南作為文學城市的厚實底蘊。

葉石濤在白色恐怖時期曾遭逮捕入獄3年，出獄後遷居高雄左營舊城，重新拾筆創作，完成台灣第1本文學史著作「台灣文學史綱」，高雄也堪稱是葉石濤第2故鄉。（編輯：龍柏安）1140502

#台灣文學館
#台南市文化局
#葉石濤
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