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日經：中國組織利用日本據點 走私芬太尼原料至美國

2025/6/26 04:19
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（中央社名古屋26日綜合外電報導）日本媒體調查報導，有個中國組織涉嫌利用在日本設立的1個據點，將製造合成毒品芬太尼的化學品走私到美國。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這個組織的1位主要人物在日本名古屋市註冊了1家名為Firsky KK的公司，且至少直到去年7月為止，這家公司仍從日本從事相關運作，包括指示芬太尼原料出貨及資金管理。

調查發現，Firsky KK與中國化學品製造商湖北精奧生物科技（Hubei Amarvel Biotech）有人員與資金方面的關聯，而這家中企的幾名高層今年1月遭美國紐約聯邦地區法院定罪，罪名包括密謀將芬太尼的前體輸入美國。

調查檢視100多份美國法院文件，發現精奧有位投資者稱為「日本老闆」，是1名中國籍男子，他曾在社群媒體上透露自己住在日本沖繩那霸市。

根據商業紀錄，這名男子是18家公司的股東，這些公司分散在中國、日本和美國，包括他設立的Firsky KK，他除了擔任這家公司的代表董事，並在多家公司持有大量股份及擔任高階主管。

報導說，這名男子很可能是上述中國組織的領袖，他據信從日本對中國和美國方面下達指示。

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遭到美方定罪的精奧高層被控在墨西哥等多國建立芬太尼走私網，意味日本有可能成為這些交易的通路。

換句話說，日本或許處於美國芬太尼危機的前線。芬太尼濫用在美國已成為嚴重問題，每年導致數萬人死亡。而這場危機也是美中兩國當前對抗的導火線之一。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1140626

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