芬太尼全球毒品危機 台灣超前列管僅查獲1案

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（中央社記者謝幸恩、黃麗芸台北21日電）芬太尼在美加地區興盛，加劇毒品危機。法務部說，台灣早在1998年間即將芬太尼列為第二級毒品；刑事局說，至今僅查獲1起案件，因超前列管與地域差異，在台盛行率較低。

芬太尼（Fentanyl）是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速、作用時間短，效力遠高於嗎啡。近年來，美國芬太尼濫用過量致死人數不斷攀升，美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，2022年全美因芬太尼濫用過量死亡人數高達7萬6226人。

芬太尼危機造成美國社會嚴重衝擊，也涉及中國、墨西哥與美國之間的原料供應鏈與跨國洗錢犯罪，已成為全球共同面對的毒品挑戰，台灣執法機關早已預先防範，防堵芬太尼流入國內。

法務部指出，台灣自1998年間將肅清煙毒條例修正為毒品危害防制條例，便將芬太尼列管為第二級毒品；根據台灣高等檢察署資料，目前列管的芬太尼及其異構物共34項已被列為第二級毒品，其5項先驅原料則已被列為第四級毒品先驅原料，總計列管毒品及其先驅原料達771項，為全球列管毒品種類最多的國家之一。

根據警政署刑事局統計，台灣目前僅有台南市警察局歸仁分局於2019年5月29日，查獲王姓犯嫌等人涉槍砲、毒品案，當時扣得海洛因、愷他命、MDMA、硝甲西泮和芬太尼。

刑事局毒品查緝中心副大隊長鄭偉豪表示，毒梟通常利用芬太尼先驅原料製成半成品，再運送至美國邊境國家的實驗室，進而加工為成品，再走私入境販售，以降低製毒成本並避開查緝風險。

刑事局指出，芬太尼在美國流行與其早期製藥技術發展密切有關，曾廣泛開發抗憂鬱藥、鎮痛藥與安眠藥，近年美國政府加強控管藥物濫用，部分成癮者轉向藥效更強的芬太尼。加拿大因地理與文化接近美國，也爆發多起濫用致死案例。

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刑事局說明，台灣方面，由於地域與文化差異，芬太尼濫用風險相對較低，現階段國內毒品濫用仍以安非他命、愷他命為主，針對芬太尼的預防性列管措施完善；法務部調查局也表示，目前未查獲芬太尼走私入台，研判因國內市場需求低。

至於是否擔憂芬太尼走私入台，台灣高等檢察署表示，國內由高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，在市場面，不同毒品有其區域性、流行性，對毒品保持高度戒備，尤其嚴密監控新興毒品；而在查緝面，第一線管制嚴格，即時調整掃蕩策略與打擊目標，全面防堵毒品危害。（編輯：李錫璋）1140621