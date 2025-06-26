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界霖：第2季匯損難免拚小賺 下半年營運看正向

2025/6/26 08:41（6/26 09:01 更新）
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功率元件導線架廠界霖26日表示，第2季雖有匯損仍可小賺，下半年營運正向看待。 中央社記者鍾榮峰攝 114年6月26日
功率元件導線架廠界霖26日表示，第2季雖有匯損仍可小賺，下半年營運正向看待。 中央社記者鍾榮峰攝 114年6月26日
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（中央社記者鍾榮峰高雄26日電）功率元件導線架廠界霖董事長蔡上元今天表示，儘管第2季有匯損變數，評估單季仍有機會小賺，主要是日本和中國大陸廠受惠電動車應用需求，此外新產品發酵，下半年營運正向看待。界霖預期，今年業績朝向小幅成長目標邁進。

觀察新台幣匯率大幅升值影響，蔡上元接受記者詢問不諱言指出，第2季業外可能會有匯損，預估規模約新台幣3000多萬元，儘管有匯損變數，但評估第2季仍有機會小賺。

蔡上元指出，界霖在日本米澤市、中國大陸蘇州和山東濟南等廠區，受惠當地車廠對電動車功率元件導線架需求，營運表現不俗，其中日本廠每月穩定獲利。

界霖說明，公司直接與第一階（Tier1）車用零配件廠接洽，加速取單效率，下半年中國大陸兩個廠持續受惠當地市場電動車應用拉貨。

展望下半年營運，蔡上元表示，相對看好第3季和第4季業績表現，主要是2至3年前因應客戶需求開發的新產品，目前正在發酵中。

界霖評估，今年上半年業績可較去年同期成長，上半年獲利表現須觀察匯率變數，全年業績目標可望小幅成長，上半年部分客戶因應地緣政治風險等外部環境不確定性因素，有提前拉貨跡象。

觀察應用比重，界霖說明，第1季車用產品業績比重49%，工控包括空調和再生能源應用占比約27%至28%，PC、網通等消費電子應用占比約23%，預估上半年車用占比維持50%比重。

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界霖自結今年前5月累計合併營收新台幣22.29億元，年成長10.5%，第1季歸屬母公司業主獲利4374萬元，每股基本純益0.43元。

法人指出，界霖與客戶合作開發電動車相關高功率電晶體導線架、以及智慧功率模組（IPM）導線架。界霖導線架產品切入電動車和油電混合車用絕緣柵雙極電晶體（IGBT）模組，客戶包括日系和歐系車廠，應用在車用和充電樁領域。（編輯：楊凱翔）1140626

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