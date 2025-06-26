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復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年
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新北三重工地前路面塌陷 砂石車側翻無人傷

2025/6/26 11:14（6/26 11:32 更新）
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新北市三重區龍門路一處工地前路面26日塌陷，造成一輛停放路旁的砂石車側翻，消防獲報前往救援，幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月26日
新北市三重區龍門路一處工地前路面26日塌陷，造成一輛停放路旁的砂石車側翻，消防獲報前往救援，幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者趙敏雅傳真 114年6月26日
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（中央社記者趙敏雅新北26日電）新北市三重區龍門路一處工地前路面，今天出現塌陷，造成一輛停放路旁砂石車側翻，消防獲報前往救援，幸無人受傷；坑洞大小約4公尺X4公尺，三重警方派員到場交通疏導。

新北市政府警察局三重警分局以訊息說明，今天上午8時44分許獲報路面塌陷案，三重區龍門路一處住宅大樓興建工地，工作人員進行出土工程時，停放在路旁的砂石車因路面塌陷而側翻，未造成人員傷亡。

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警方表示，已派員協助交通疏導，也通知三重區公所，由養工處等權責單位進行後續處置，詳細事發原因待釐清。警消說，經查坑洞大小為4公尺X4公尺，側翻傾倒的砂石車，由業者自行聯繫拖吊車輛排除。

另外，警方調查，砂石車未申請道路施工許可及行駛管制區的通行證，分別依道路交通管理處罰條例82條1項3款及60條2項3款舉發，最高可併處新台幣4200元罰鍰。（編輯：吳素柔）1140626

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