加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
高空冷心低壓移入 吳德榮：午後雷雨恐延續至夜間
首頁 / 國際

厄瓜多頭號逃犯越獄1年多落網 擬引渡至美國受審

2025/6/26 10:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社厄瓜多首都基多25日綜合外電報導）厄瓜多總統諾波亞今天宣布，厄瓜多頭號逃犯、黑幫Los Choneros首腦馬西亞士（Adolfo "Fito" Macias）在1年多前越獄引發一波暴力事件後，如今已再度落網。

法新社報導，諾波亞（Daniel Noboa）在社群媒體X上寫道：「我們已經完成將費托（馬西亞士的綽號）引渡至美國的程序，正在等候對方回應。」

馬西亞士2024年1月從關押的瓜亞基爾（Guayaquil）監獄脫逃，隨即引發一波重大暴力事件，包括武裝分子闖入電視台直播現場，以及200多名監獄人員被挾持。

諾波亞在X上表示：「我要向參與這次行動的警察和軍方致敬。還會有更多人落網，我們將重新奪回國家，絕不妥協。」諾波亞政府曾懸賞100萬美元（約新台幣3000萬元）徵求協助逮捕馬西亞士的情報。

根據路透社報導，諾波亞指出，厄瓜多已提出將馬西亞士引渡至美國的請求，馬西亞士預計將在美國紐約聯邦法院面臨國際毒品與槍械相關指控。

google news透過 Google News追蹤中央社

馬西亞士2011年因走私毒品和謀殺等多項罪名，被判處34年徒刑。

美國去年對Los Choneros祭出制裁，稱這個黑幫從1990年代起涉及毒品販運，並指控該組織是促使厄瓜多2020年以來暴力升級的主要推手之一，暴力事件包括發生在人滿為患的監獄中。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：