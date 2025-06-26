近2公斤黃金藏相機鏡頭 台男企圖走私在越南被捕

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（中央社河內26日綜合外電報導）越南河內內排國際機場當局昨天破獲一起黃金走私案，一名台灣旅客把近2公斤、價值逾21.5萬美元（新台幣637萬元）的黃金藏於相機鏡頭中，企圖藉此走私入境。

越南網（Vietnam net）報導，根據越南海關總署說法，駐守A1安檢站的海關人員在搭乘越南航空（Vietnam Airlines）台灣飛河內（Hanoi）VN579航班的乘客C.P.H.行李中，注意到4顆相機鏡頭有異狀。

海關人員立即與海關總署旗下反走私小組、內排國際機場（Noi Bai International Airport）航警合作，針對問題行李進行徹底檢查，並在相機鏡頭內發現12個黃色金屬條，疑似是純金，總重近2公斤。

這些黃金無論是形狀還是藏匿位置都經過縝密安排，用以躲避X光掃描機與人工檢查。

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這些黃金估價超過55億元越南盾，相當於超過21.5萬美元。有關當局認為這是今年手法最精密的黃金走私案之一。

沒收的物品與犯嫌已移交河內警察局，以利後續調查與法律程序。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140626