時代雜誌2022年度風雲人物 澤倫斯基獲殊榮

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國「時代」（Time）雜誌今天將烏克蘭總統澤倫斯基以及「烏克蘭精神」評選為2022年年度風雲人物，以表彰該國在面對俄羅斯入侵時所展現的抵抗意志。

「時代」雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）稱，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）選擇留在基輔並在持續的戰爭中團結他的國家，是「命運攸關的」決定，而今年選定他為風雲人物，是「記憶中最明確的一次」。

時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基每天都發表演講，不僅烏克蘭人，且全球公民和政府都在洗耳恭聽。

費森塔爾宣布他獲選時稱：「他的訊息攻勢改變了地緣政治氣候系統，掀起席捲全球的行動浪潮。」

費森塔爾說：「無論烏克蘭戰爭是讓人充滿希望還是恐懼，澤倫斯基以一種我們數十年來從未見過的方式激勵了世界。」

澤倫斯基將與「烏克蘭精神」共享2022年風雲人物的頭銜，費森塔爾說，烏克蘭精神體現在幕後戰鬥的「國內外無數人」身上，包括廚師和外科醫生等一般人。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1111207