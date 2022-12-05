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烏克蘭努力恢復供電 澤倫斯基呼籲人民堅強

2022/12/5 12:20
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭官員努力恢復俄羅斯空襲中斷的供電系統和其他服務之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲人民要有耐心並堅強地抵禦嚴冬。

路透社報導，俄羅斯自10月初以來，持續轟炸烏克蘭電力基礎設施，造成大停電，隨著氣溫驟降，數以百萬計民眾無法獲得暖氣。

澤倫斯基今天晚間發表演說表示：「為了度過今年的冬天，我們必須比以往任何時候更有韌性、更加團結。」

「我們不能允許任何形式的內部衝突和攻擊削弱我們所有人，即使不知何故外界有人認為這會加強他個人的力量。」

西方國家譴責俄羅斯頻頻對民生和電力基礎設施發動攻擊。

美國國務院負責政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）昨天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）試圖讓烏克蘭民眾在沒有燈光的條件下生活，將俄烏戰爭上升到「野蠻」的程度。

儘管烏克蘭稱此類攻擊是戰爭罪，但俄羅斯表示，這些攻擊並非針對平民，而是為了削弱烏克蘭的戰鬥能力，並推動談判。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111205

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