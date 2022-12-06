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澤倫斯基視察頓內茨克前線烏軍 共度軍人節

2022/12/6 21:45（12/6 21:52 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（前左）6日趁著軍人節前往東部頓內茨克州巴赫姆特市附近視察軍隊。（路透社）
烏克蘭總統澤倫斯基（前左）6日趁著軍人節前往東部頓內茨克州巴赫姆特市附近視察軍隊。（路透社）
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統府表示，總統澤倫斯基今天趁著軍人節前往東部頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）附近視察軍隊，當地是俄軍近來攻勢的集中點，也是兩軍交戰的前線。

法新社和路透社報導，社群平台Telegram張貼的影片顯示，澤倫斯基身穿冬季外套，站在一排漆有烏克蘭國旗藍黃二色的大型字母旁，字母拼出的是地名「斯拉夫揚斯克」（Sloviansk），他呼籲為陣亡的烏克蘭軍人默哀。

澤倫斯基對現場部隊說，「在軍人節這個偉大的節日，我打從內心深處向各位表示祝賀」，並對官兵分送禮物。

他在貼文留言道：「感謝各位展現的堅韌和力量…我相信下一次我們會在烏克蘭的頓內茨克市和盧甘斯克市（Luhansk）見面，也確信我們會在克里米亞半島見面。」

澤倫斯基在9個多月來的戰事期間，已視察過位於前線的各州，包括南部近來已由烏軍收復的赫松州（Kherson）。

2014年一度由俄國支持下分離勢力占領的斯拉夫揚斯克，位於巴赫姆特以北大約45公里處。自赫松陷落以來，巴赫姆特成為兩軍交戰的核心點。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111206

#澤倫斯基
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