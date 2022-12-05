法新社2023年10大新聞風雲人物 蔡英文、哈利王子入列

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法新社列出10位明年料將躍上頭條新聞的風雲人物，總統蔡英文入選。（中央社檔案照片）

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法新社列出10位明年料將躍上頭條新聞的風雲人物，除了總統蔡英文，還有美國佛羅里達州州長迪尚特，國際貨幣基金總裁喬治艾娃、迪士尼回鍋執行長艾格、哈利王子也都入列。

●蔡英文

66歲的民主派總統蔡英文2022年接待美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中國不滿，展開大規模報復性軍事演習。蔡英文和中國領導人習近平的對峙料持續至2023年。

習近平是中國自毛澤東時代以來最大權在握的領袖，華府警告他可能想比之前預期「更早」奪台。

蔡英文曾將北京計畫奪取台灣和俄羅斯入侵烏克蘭相比，矢言台灣的主權和自由民主生活方式「沒有妥協的餘地」。

佛州州長迪尚特。（圖取自facebook.com/RonDeSantisFlorida）

●佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）

曾經是美國前總統川普門徒的人氣佛州州長迪尚特，是否會挑戰過去的恩師川普，爭取共和黨總統候選人提名？

迪尚特在共和黨內人氣飆升，川普已開始為可能面臨的戰鬥做準備，對抗他「美國再次偉大」（Make America Great Again）主張的信徒迪尚特。

迪尚特11月初在期中選舉取得壓倒性勝利成功連任，川普力挺的許多候選人表現則差強人意。川普幫自稱「反覺醒戰士」的迪尚特取了一個綽號「迪假正經」（Ron De-Sanctimonious）。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃。（圖取自facebook.com/KristalinaGeorgieva）

●國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）

69歲的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃2023年料將全力以赴，避免通膨和利率飆升引爆新的全球債務危機。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭推升全球糧食和能源價格後，IMF對全球16個國家提供約900億美元的金援。喬治艾娃對可能陷入危機國家的建議是：及早行動。

英國哈利王子（左）與妻子梅根。（圖取自instagram.com/meghanmarkle_official）

●英國哈利王子（Prince Harry）

隨著外界引頸期盼的哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）即將問世，英國王室準備迎接可能是破壞性的爆料。

哈利曾承諾將在書中「全盤托出」 王室內部的生活細節，新書將於明年1月10日上市，距離英國女王伊麗莎白二世辭世才4個月。

38歲的哈利王子和妻子梅根（Meghan）2021年接受名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時即「無所不談」，並在專訪中指控王室高層成員涉及種族歧視。

迪士尼執行長艾格。（路透社）

●迪士尼執行長艾格（Bob Iger）

71歲的迪士尼前執行長艾格退休後回鍋出任執行長，他想要帶領迪士尼（Disney）重返他在2005-2020年間建立的往日榮景，但這可能並不容易。

艾格也將得和佛州州長迪尚特討論迪士尼旗下奧蘭多主題樂園的自治權。

迪士尼抨擊迪尚特推出「不准討論同志」（Don't Say Gay）法律，禁止佛州學校為稚齡孩童開設有關LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）議題的課程後，迪尚特中止奧蘭多主題樂園的「自治」地位。

突尼西亞網球女將加博。（圖取自twitter.com/usopen）

●突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）

突尼西亞網球女將加博2022年成為第一位打入溫布頓網賽決賽的阿拉伯女性選手，將力圖在2023年奪下她的首座大滿貫金盃。

28歲的加博世界排名第二，因為她性格開朗，以及拿下多次金盃，而在國內有「幸福部長」（Minister of Happiness）的稱號。加博目前已贏得三座WTA冠軍盃。

美國女將麥勞夫林。（共同社）

●美國田徑名將麥勞夫林（Sydney McLaughlin）

美國田徑名將麥勞夫林繼去年東京奧運拿下女子400公尺跨欄和4x400公尺接力兩面金牌後，今年打破自己締造的世界紀錄，為這項一向沒有受到重視的運動吸引大批粉絲關注。

23歲的麥勞夫林被視為百年一遇的天才運動員，她暗示自己可能參加400公尺賽事。

她將成為明年8月在匈牙利布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽最受矚目的選手之一。

奈及利亞前安那布拉省長歐必。（圖取自facebook.com/PeterObiGregory）

●奈及利亞政壇黑馬歐必（Peter Obi）

奈及利亞將在明年2月舉行總統大選，最值得關注的是61歲的前安那布拉省長歐必。

奈及利亞自1999年結束軍事統治以來，政壇由兩大黨把持，歐必以兩大黨之外另一選擇的訴求打選戰，激勵年輕人出來投票。

這位承諾打造「新奈及利亞」的勞工黨（Labour Party）候選人，領導安那布拉省（Anambra）8年期間財政管理審慎，宣稱這證明他具有領導能力。

澳洲女星瑪格羅比。（圖取自facebook.com/WarnerBrosTW）

●澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）

32歲的澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）和加拿大性感男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）扮演芭比（Barbie）和肯尼（Ken）的「芭比」真人版電影首張劇照6月曝光時，網路幾乎陷入當機。

美國才女葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的女性主義版「芭比」是2023年最受期待的電影之一，導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的「巴比倫」（Babylon）也是。

法國籍籃球選手溫班亞馬。（圖取自instagram.com/wemby）

●法國籃球天才溫班亞馬（Victor Wembanyama）

法國18歲籃球天才溫班亞馬打球風格令人感到興奮，一般預料他將成為明年美國職籃NBA選秀會狀元，NBA已開始線上轉播溫班亞馬在法國籃球甲級聯賽大都會92隊（Metropolitans 92）的比賽。

NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）非常欣賞溫班亞馬，認為這位220公分的身材瘦長小將擁有一個世代難得一見的天分，近乎於「外星人」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111205