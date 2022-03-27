立陶宛朝野擬外交共識 外委會：對台關係只進不退

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯27日專電）立陶宛朝野預計5月初在總統府發布外交與國防、國家安全政策共識，近日已展開協商。外交委員會主席安德利奇涅告訴中央社，相關文件將納入台灣，立陶宛與台灣關係預期將「只進不退」。

安德利奇涅（Laima Andrikienė）並提到，支持烏克蘭及台灣都很重要，「我們面對的是來自兩個專制政權的挑戰，也就是俄羅斯與中華人民共和國」，而「我們必須捍衛自己的生活方式和價值」，縱使必須付出代價亦然，因為「事關我們的未來」。

針對與台灣的關係，安德利奇涅說，立陶宛「只會前進，不會後退」。她提到，無論在經貿、文化、科學等領域，立台關係都能互惠互利。她也十分肯定駐立代表黃鈞耀為雙邊關係所作努力。

立陶宛朝野預計5月初在總統府發布外交與國防、國家安全政策共識，近日已展開協商。外交委員會主席安德利奇涅（右）告訴中央社，相關文件將納入台灣，立陶宛與台灣關係預期將「只進不退」。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年3月27日

去年夏天起，北京以立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」為由，加強以政治、經貿等手段對立國施壓，甚至試圖在跨國供應鏈封殺立陶宛，歐盟已就此在世界貿易組織（WTO）對中國提訴。

無論是傳統或非傳統安全事務，立陶宛長期面臨來自俄羅斯以及如今在政治、軍事上已實質遭莫斯科控制的白俄羅斯威脅。與中國關係惡化讓立陶宛在野陣營及部分民眾質疑，執政聯盟行動欠缺深謀遠慮、無端同時開啟數條戰線，甚至到今年2月，依然有在野人士主動接觸中方、要為立陶宛的外交和經濟「找出路」。

值得注意的是，在立陶宛政壇和商界，不難在親莫斯科和親北京的利益網絡之間找到關聯。

不過，俄羅斯2月24日公然侵略烏克蘭後，立陶宛國內政治氛圍發生顯著變化。在立陶宛，支持烏克蘭幾乎成為全民運動，親俄人士紛紛宣告反戰或被迫至少暫時與莫斯科切割；北京對俄烏戰爭的態度曖昧、從未正面譴責莫斯科，也讓中國在立陶宛的形象惡化。

另一方面，有鑑於在俄、中雙重壓力下，立陶宛在對外事務有必要口徑一致、避免自亂陣腳。自今年1月發生立陶宛總統府、外交部和國會針對台灣代表處名稱發言有明顯歧異後，各方逐步取得共識，朝野必須協商、整合出共同立場並發布有助政策延續的正式協議。

立陶宛為半總統制國家，在與政府相關部會協調的前提下，由總統主掌外交、國防大權。總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）23日與國會各黨派代表在總統府協商，為擬定朝野協議確立基礎。

當天與會的安德利奇涅會後在總統府外接受中央社記者採訪。她說，目前朝野預計5月初在總統府舉行儀式，發布兩項協議，分別涉及外交以及國防、國安事務，內容約4月底定案。

她透露，外交相關協議涵蓋全球事務，「包括台灣」。

64歲的安德利奇涅曾任立陶宛歐洲事務部長、工業貿易部長，以及歐洲議會議員、歐洲議會友台小組副主席，曾數次訪問台灣。她也是1990年「復國宣言」簽署人。

安德利奇涅曾在接受立陶宛媒體訪問時說，預計5月初發布的朝野協議至2028年都有效，期間立陶宛將於2023年首度舉辦北大西洋公約組織（NATO）高峰會，並於2027年擔任歐盟輪值主席國。

她提到，朝野協議將揭示立陶宛的外交、國防和國安政策具體目標、相關威脅及排除威脅的方法。她強力主張將台灣和中國納入協議內容。

安德利奇涅告訴中央社記者，2月24日以後，包括立陶宛在內的國際社會面臨新現實。立陶宛雖然是北約和歐盟正式成員，但深切了解必須持續增強自我防衛、提高國防預算。

她提到，立陶宛的國防預算一向僅略高於國內生產毛額（GDP）的2%，今年調升至2.52%後，未來將維持在3%水準。除了爭取美軍常駐，立陶宛也將與盟友推動強化、整合航空與導彈防禦系統，以及集體安全戰略戰術由「嚇阻」過渡至「防衛」。

安德利奇涅說，相關支出金額龐大，「但自由和獨立更珍貴」。

安德利奇涅16至19日與愛沙尼亞、拉脫維亞國會外交委員會主席共同訪問美國，期間出席由聯邦政府「歐洲安全與合作委員會」舉行的「轉捩點：壓力之下的波羅的海國家」聽證會，並與國防部助理部長瓦蘭德（Celeste Ann Wallander）、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）等國會議員及駐美代表蕭美琴會面。

安德利奇涅在17日舉行的聽證會上表示，立陶宛考驗整個民主世界應對經濟脅迫與嚇阻中國的能力。她強調，立陶宛「不會退讓」，與民主台灣交往符合立陶宛的「直接利益」。中國的挑釁行徑，包括威嚇台灣，較以往更有可能直接衝擊歐洲安全。

值得一提的是，包括英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等3名代表「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的跨黨派、跨議院英國議員23至24日也訪問立陶宛，以瞭解英國可如何更有效協助立陶宛應對同時來自俄羅斯和中國的威脅。

波羅的海三國多年來向歐美盟友示警俄羅斯的威脅，立場終在近年漸獲重視。中國近年在波羅的海各國也逐步擴展影響力，同時對抗俄、中的立陶宛未來數年勢必將持續吸引國際關注。（編輯：周永捷）1110327