設駐台經貿辦事處 立陶宛經長：我們完全準備好了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特近日接受中央社專訪時說，立陶宛「完全準備好」要在台灣設立經貿辦事處。她說，已去函外交部長吳釗燮，只要台灣完成相關程序，辦事處就能正式掛牌成立。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年3月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿維爾紐斯25日專電）立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特近日接受中央社專訪時說，立陶宛「完全準備好」要在台灣設立經貿辦事處。她說，已去函外交部長吳釗燮，只要台灣完成相關程序，辦事處就能正式掛牌成立。

她提到，很高興與台灣的合作即將進入新階段，旅台立陶宛人也紛紛來訊向她表達熱切期待。至於辦事處預計何時開張，她說，「這不僅取決於立陶宛政府」，但今年上半年應該可行。

阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）近日在經創部大樓接受中央社專訪，時值台灣「中東歐經貿考察團」訪問立陶宛。

國家發展委員會主委龔明鑫去年10月率領產官學研共計66人的「中東歐經貿考察團」拜訪立陶宛、斯洛伐克、捷克等三國。阿爾莫奈特透露，當時立台雙方即商定要在特定關鍵產業加強合作，包含半導體產業。她欣見台灣再次組團訪問，且成員以半導體和晶片製造專家為主。

「立陶宛對與台灣的友誼感到興奮，現在最重要的就是打造具體成果。」阿爾莫奈特提到，立陶宛與台灣共享許多基本價值，包括民主、人權、市場經濟；共享價值觀有助確保雙邊經貿關係的安全、穩定和韌性，為合作創造有利條件。

「我猜想台灣人和立陶宛人一樣，都講究實際成效。」阿爾莫奈特透露，各界時常問她，「台灣第一筆投資何時到位」，但她了解相關產業十分複雜，立陶宛必須做好萬全準備。

她提到，立陶宛對半導體產業、晶片有濃厚興趣不只是因為著眼歐洲即將擴大發展相關供應鏈，更是因為立陶宛工業總產值中，約21%的附加價值就是來自製造業。立陶宛有發達的汽車製造產業，也吸引許多外商投資，他們都需要晶片。

台灣考察團22日在立陶宛國會簡報時，肯定立陶宛人力素質高、科研實力堅強。

事實上，除了台灣各界已耳熟能詳，國際市占超過50%、供應艾司摩爾（ASML）和創浦（Trumpf）等歐美大廠的雷射科技，立陶宛近年在數位經濟、資訊產業和新創聚落發展等引導趨勢的領域，在國際排名前段班。

舉例而言，根據立陶宛投資局（Invest Lithuania）引用的各項國際數據，立陶宛的金融科技企業總數為歐洲前三大；首都維爾紐斯（Vilnius）在科技新創產業外國直接投資吸引力指標的排名占全球首位。

阿爾莫奈特指出，立陶宛政府致力打造高效率、開放、鼓勵創新的投資環境，境內經濟活動的數位化程度在全球名列前茅；政府期待將發展金融科技產業的成功經驗擴及半導體和生物科技。

值得注意的是，立陶宛吸引許多逃離極權體制的白俄羅斯和俄羅斯資通訊人才落地生根，隨著俄羅斯侵略烏克蘭，部分來自烏克蘭的專業人士也轉進立陶宛。

阿爾莫奈特告訴記者，立陶宛目前對外政策的重中之重就是協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，方法包括支持烏克蘭經濟，提供被迫離鄉的烏克蘭民眾更好待遇的就業機會，並讓他們持續向烏克蘭政府納稅。

不過，戰爭也讓立陶宛頓失重要進出口市場烏克蘭，高科技產業供應鏈也因為供應源烏克蘭局勢動盪、國際社會對原物料大國俄羅斯發動嚴厲制裁而面臨嚴峻挑戰。

在此之前，北京因為不滿立台關係升溫，透過多重管道試圖在跨國經貿體系封殺立陶宛，歐盟雖已向世界貿易組織（WTO）提訴，但相關程序恐曠日廢時。

阿爾莫奈特指出，北京對立陶宛的非正式制裁雖讓中國在立國的形象進一步惡化，但也讓企業面臨壓力。

身為官員、決策者，她的責任是為企業塑造有利營運的環境，協助開創新市場和新機會，這也是為什麼立陶宛不僅在台灣，也在日本、南韓、新加坡和其他東南亞國家加強布局，並對與台灣的合作有高度期待。（編輯：周永捷）1110325