以小搏大：前進立陶宛／立陶宛議員：強化對台關係沒有錯 無涉中國[影]

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見證重大歷史時刻的立陶宛舊國會議場如今雖非議事常態舉行地點，每屆新科議員都在此宣誓，國會每一年3月11日都在此舉行紀念活動，中小學生也在此模擬議會辯論，象徵民主薪火不滅、提醒自由得來不易。入口的立陶宛文：1990年3月11日立陶宛在此復國。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年1月16日

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯16日專電）北京不滿立陶宛與台灣強化關係持續施壓，立國在野勢力也批評執政聯盟在國際樹敵、連累民眾。不過，執政黨國會議員向中央社表示，民選政府落實施政綱領、強化對台關係，與中國無關，立陶宛沒有錯。

立陶宛國會對台關係小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）及副主席馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）近日在極具象徵意義的舊國會大廈接受中央社採訪。

● 立陶宛民主薪火不滅

1990年3月11日，立陶宛最高蘇維埃在此宣布脫離蘇聯、恢復獨立。議場至今大致保留歷史原貌，復國宣言簽署人的姓名也印刻在他們當年的座位上。

儘管目前的議事都在2007年啟用、有通道相連的新國會大廈進行，但每屆新科國會議員都在此宣誓，國會每年3月11日在此舉行紀念活動，甚至中小學生也在此模擬議會辯論，象徵民主薪火不滅、提醒自由得來不易。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）日前接受當地媒體專訪時稱，台灣代表處以「台灣」為名是個「錯誤」。隨著北京擴大非正式經貿制裁的戰場、甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除，立國在野陣營紛紛批評執政聯盟的對中與對台政策欠缺通盤考量。

在野陣營主張，一旦掌權，就要變更「台灣代表處」名稱，尋求同時與中國及台灣友好。

國會是立陶宛重要的民主與主權象徵：1990年3月11日在此宣布脫離蘇聯、恢復獨立；每年的1月13日「自由捍衛者日」，各界在一旁的「獨立廣場」集會，紀念死於1991年1月蘇聯血腥鎮壓的義士。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年1月16日

● 立陶宛對外關係？國內政黨鬥爭？

根據立陶宛外交部於去年12月10日至18日執行、今年1月11日發布的例行年度民調，肯定及否定政府對中政策分別占13%及60%。高達51%受訪者視中國為不友好國家，與6個月前的19%有明顯差距。

馬爾德基斯與馬提約沙帝斯受訪時皆強調，立陶宛各界圍繞台灣與中國的爭論主要與立陶宛國內政治有關，涉及總統與內閣以及政黨之間的競合關係，與台灣本身關聯極小，台灣不須焦慮。

馬爾德基斯說，面對中國的強力制裁，自然會有政治人物試圖見縫插針，操作台灣和中國議題，「反對黨的工作就是反對；立陶宛各政黨對彼此非常嚴厲，是實實在在的鬥爭」。

舉例而言，目前聲勢較高的在野黨「立陶宛社會民主黨」（LSDP）主席布林克維邱特（Vilija Blinkevičiūtė）就「台灣代表處」風波，連番抨擊執政聯盟；但身為歐洲議會議員，她在歐洲議會卻投票支持台灣設立代表處、譴責中國經貿脅迫立陶宛。

北京不滿立陶宛與台灣強化關係持續施壓。立陶宛國會議員馬爾德基斯說，立陶宛沒有錯，倒是中國明顯違法。一如許多歐盟成員國，立陶宛希望發展對台關係，「這與中國、也與立中關係無關」。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年1月16日

● 北京報復立陶宛 拖歐盟成員下水

立陶宛外交部、經濟暨創新部等部會高階官員近日向當地媒體坦言，雖預見中國將就立台關係「報復」立陶宛，立陶宛已作好準備應對，但中國把其他國家拖下水，手段前所未見，確實出乎意料。

馬爾德基斯指出，中國向投資立陶宛的德國及其他國家的企業施壓，給立陶宛政府壓力。不過，執政聯盟立場明確：「立陶宛沒犯錯，倒是中國明顯違法。」

他說，一如許多歐盟成員國，立陶宛希望發展對台關係，「這與中國、也與立中關係無關」。立中關係長期薄弱，北京顯然不樂見立台關係強化，編造各種說法要「證明」立陶宛的「錯誤」。

「現在的中國與5年、10年前的中國非常不同」，馬爾德基斯說，10年前，或許難以想像中國會有今天這樣的作為，甚至利用12月耶誕節前歐美處於「準放假」狀態、難以整合出強力主張或作為時，對立陶宛下重手。

不過，值得注意的是，歐洲已察覺到中國的變化，密切關注立陶宛局勢。

馬爾德基斯指出，立陶宛經驗凸顯歐盟當前兩個重要課題：歐盟與台灣的關係，以及中國內部的真實情況和情勢變化方向。立陶宛的執政聯盟不斷向國內企業強調，與台灣的合作是機會之窗。

馬提約沙帝斯提到，發展對台關係正是2020年12月上任的執政聯盟落實政見，但大多數民眾顯然期待政策能立竿見影，不明白需時間醞釀成果。

他坦言，在外交政策相關討論已成為國內政爭話題的情況下，他對瑙塞達未能「內外有別」感到有些難過。共同形塑對外政策的國會、外交部及總統辦公室之間若意見不合，理應先內部深度討論後，尋求對外發言一致，而非訴諸媒體、打輿論戰。

立陶宛國會議員馬提約沙帝斯向中央社表示，發展對台關係正是2020年12月上任的執政聯盟落實政見，但大多數民眾顯然期待政策能立竿見影，不明白成果需時間醞釀。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年1月16日

● 團結歐盟夥伴 堅定挺台

馬提約沙帝斯提醒，立陶宛現在最重要的工作是凝聚歐盟夥伴的力量。除了各國媒體關注，歐洲許多政界人士近期也陸續來訊表達對立陶宛的支持與肯定，「我們應跳脫國內政治層次，放大思考格局，努力團結歐洲其他國家，並徹底了解到立陶宛當前的遭遇攸關每一個歐盟成員國」。

馬爾德基斯及馬提約沙帝斯去年11月底首度訪台，進行國會外交。談到對台灣的印象，馬爾德基斯說，最讓他感觸良多的是台灣人熱切希望自己被世界聽見和理解，且儘管身處複雜地緣政治環境，仍期待能決定自己的未來，「這讓我聯想到30年前的立陶宛」。

馬提約沙帝斯則說，台灣人的熱情、勤奮和紀律，以及產官學界的合作精神讓他印象深刻，這或許也說明為何資源有限的台灣能成功打造強健經濟。

就政黨屬性而言，馬爾德基斯及馬提約沙帝斯分屬「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）及「自由黨」（Freedom Party），這兩個政黨的主席分別是外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）及經創部部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė），兩黨同屬執政聯盟。

馬提約沙帝斯是國會外交委員會成員。新任外委會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）友台立場鮮明，曾訪問台灣，是1990年「復國宣言」簽署人，去年11月18日台灣代表處成立時，曾主動前往致意。（編輯：周永捷）1110116