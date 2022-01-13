立陶宛外長：北京破壞國際貿易體系 歐洲應堅抗

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，中國以非法手段施壓立陶宛與在立國活動的外國企業，歐洲必須堅決對抗，否則國際貿易體系將遭破壞。

面對中國的非法行徑，藍斯柏吉斯說，歐洲必須提出「非常清楚」的回應，明確傳達歐洲共同市場不接受中方如此對待。他強調，「這是對以規則為基礎的國際貿易體系的試煉」，他將在今、明兩天於法國舉行的歐盟成員國外長非正式會議說明，中國如何因為不滿立陶宛與台灣強化關係，施壓、騷擾歐洲企業。

英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登對藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的專訪。

立中關係原本就因為立陶宛去年5月率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制等事件而緊張，隨著立台雙方7月宣布「台灣代表處」將在立國首都維爾紐斯（Vilnius）設立，中方明顯加大對立陶宛的外交、經貿脅迫力道，12月更擴大對德國、法國等歐洲企業施壓，要求將立陶宛自供應鏈排除，種種非正式制裁手段顯然已超越立中雙邊關係框架。

北京堅稱，立陶宛允許「台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）設立是在製造「一中一台」。立國政府則堅持相關決策並未違背「一中政策」，立陶宛有權與台灣發展商務、文化等關係，一如其他歐盟成員國。

「駐立陶宛台灣代表處」是台灣在歐洲第一個以「台灣」為名的代表機構。藍斯柏吉斯11日透過臉書貼文公開表示，讓台灣人以「台灣」為名「不是錯誤」，來自台灣的人希望被稱作「台灣人」，這完全正常，也不違背任何立陶宛的國際義務或協定。

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藍斯柏吉斯告訴「金融時報」說，「立陶宛沒做錯任何事、沒有任何不法行為，也未違反任何國際義務」。他強調，中方對立陶宛及各國企業活動「前所未見」的干擾顯示歐盟及其他地區有必要儘速發展反經貿脅迫工具。

法國1月起擔任歐盟輪值主席國，任期6個月。外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）昨天表示，法國將領導歐盟推動反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument），以威懾中國等實施外交經貿脅迫的國家。（編輯：黃自強）1110113