立陶宛友台遭中國經濟霸凌 美媒籲盟友團結反制

（中央社紐約12日綜合外電報導）立陶宛深化與台灣關係，屢遭中國政治打壓、經濟杯葛。美國媒體在社論中表示，立陶宛盟友應付出更多努力，協助立陶宛抵禦中國施壓，並設法應對未來這類脅迫。

彭博社論指出，台灣去年11月在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」後，引發中國強烈不滿，立陶宛近幾週來面臨的壓力急劇增加。北京當局連日升級警告批判力度後，將兩國外交關係降至代辦等級，甚至暫時將立陶宛自海關報關系統刪除，切斷雙邊貿易。北京如今據報正將矛頭對準立陶宛製造的零組件，告誡跨國公司將立陶宛踢出供應鏈。

自2009年來，至少有5個歐洲國家激怒中國，除了立陶宛，丹麥接待西藏流亡宗教精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）、捷克聲援台灣、挪威和瑞典大張旗鼓地批評中國侵犯人權，瑞典甚至禁止中國5G技術，都招致中國不滿。

美國媒體報導，觸怒中國的印太地區國家受到的懲罰更加嚴厲。北京曾因領土爭端，切斷對日本的稀土供應，南韓則因部署美國終端高空防衛系統（THAAD，薩德）讓北京大為光火，掀起中國消費者抵制樂天等韓國企業的浪潮，澳洲、加拿大和菲律賓也曾因各種原因激怒中國，導致數十億美元出口商品遭到封殺。

中國與美國祭出制裁的不同之處在於，美國對伊朗和北韓等國的制裁透明，且是在明確的法律框架內提出，中國的行動往往不公開，以保持推諉的能力，目的在於壓制批評聲浪。這種策略只會隨著中國實力增長而變得更具吸引力，北京未來的施壓行動勢不可免，尤其是在立陶宛等國家可能被迫屈服的情況下。

迄今為止，西方的反應仍不及中國的挑戰規模。在立陶宛提出請求後，歐盟直接向世界貿易組織（WTO）和中國官員提出相關問題，而美國、英國、法國和德國則表達了對這個北約盟友的支持。不過，在大多數情況下，立陶宛只能自謀生路，如同其他許多處於類似境地的國家與企業。一項能使歐盟透過限制金融服務、貿易和投資來應對經濟霸凌的「反脅迫工具」法案，還得等上好幾個月才能獲得批准。

就短期而言，立陶宛盟友應付出更多努力，協助立陶宛抵禦中國施壓。台灣宣布設立規模2億美元「中東歐投資基金」投資立陶宛產業後，再加碼10億美元融資基金，推動台灣與立陶宛雙邊企業合作，並購入滯留在中國港口的立陶宛貨櫃。歐盟應向受中國限制直接影響的企業和工人提供賠償；歐洲政府可與美國和其他夥伴合作，幫助立陶宛商品尋找新市場和關鍵輸入的新來源。歐盟官員也應該對中國領導人明確表示，絕不容忍干預單一市場的做法。他們應該加快蒐集證據的腳步，向世貿組織提出正式投訴。

與此同時，志同道合的國家應該加強防禦，以應對未來這類脅迫。反制措施的威脅可能無法直接嚇阻中國，尤其是在攸關台灣這類敏感議題上。但較充裕的準備有助抵消中國施壓的不利影響。例如，各國政府可為淪為目標的企業設立一個正式的救濟基金，同時為較可靠盟友「建立夥伴關係」關鍵供應鏈提供額外激勵措施，也應該追蹤和宣傳國內企業受到的威脅，其中有許多從未攤在陽光下。

協調行動至關重要；德國今年主辦七大工業國集團（G7）峰會時應努力達成共識。立陶宛不會是最後一個因為激怒中國而付出代價的國家。審慎、協調一致的行動可減緩這類衝擊，且可能鼓勵北京尋找其他方式表達不滿。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110113