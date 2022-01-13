點名中國施壓立陶宛 法外長：迫切推動反脅迫措施

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）法國外長勒德里安昨晚自法國接掌歐盟輪值主席國後，首次表態支持遭中國施壓的立陶宛，強調將以主席國身分推動歐盟反脅迫措施，防禦他國脅迫。此外，他也表示將重新審視歐中關係。

法國國民議會外交委員會昨晚召開外交部長聽證會，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）先在會議引言表示，法國1月已開始歐盟輪值主席任期，13、14日歐盟27國外長與防長將齊聚法國西北部海港城市布勒斯特（Brest）進行非正式討論，並聚焦亟需處理的議題，包括俄羅斯、烏克蘭、伊朗、立陶宛等。

勒德里安提到，面對「北京日趨強硬的態度」，歐中關係也是審視重點。他特別點名中國單邊強加於某些成員國的「經濟與貿易壓力」，尤其是眼下的立陶宛。「因此，確立與加強我們的姿態，以威懾第三國的經濟等脅迫行動是非常迫切的。」

勒德里安指出，歐盟會議議程已針對相關法案展開討論，法國作為主席國也將盡力繼續推進，並將在布勒斯特會議中商議不同面向的策略，以確保歐盟和中國這個「夥伴、競爭者與制度性對手」能有更穩定與更可預測的關係。

他表示，歐盟將對中國在多邊體系中越來越具攻擊性的角色提出應對；於此同時，「聯合國已成為中國部署世界野心，以及推動自己多邊主義定義的關鍵場域」。

隨後共和黨（Les Républicains）友台小組資深議員昆丁（Didier Quentin）追問中國施壓立陶宛問題。昆丁出身外交官，曾多次在國民議會外委會針對挺台參與世界衛生組織（WHO）等議題向外長提問。

他詢問勒德里安：「德國汽車零件大廠德國馬牌集團（Continental）也遭中國施壓，被要求停用立陶宛工廠製造的零組件。此外，中國也透過拖延港口海關程序，對立陶宛貨品採取實際上的禁運。立陶宛和外國企業都正面臨政治與經濟施壓，法國在主席國期間，是否會採取具體行動協助，並向時常支持我們的盟友立陶宛展現歐洲的團結？」

外長勒德里安在應詢時重申，將與立陶宛同一陣線。接著他指出，立國因與台互設代表處且退出東歐與中國17+1合作機制，而成為中國報復的對象。

勒德里安表示，如引言時所言，法國將在接掌歐盟輪值主席國期間推動反脅迫措施，以使歐洲能防禦此類的行動。

勒德里安已多次公開表態支持立陶宛，但這次聽證會是外長自法國接掌歐盟輪值主席國後首度公開表態，且勒德里安清楚表明希望法國以主席國身分領導歐盟推動反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument），以威懾中國等採取的外交經貿脅迫手段。（編輯：陳正健）1110113