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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台1/151

立陶宛遭中國報復 法國將領導歐盟反制

2022/1/8 07:59（1/8 08:56 更新）
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立陶宛與台灣關係升溫，引發中國貿易施壓，歐盟輪值主席國法國將領導歐盟採取行動反制。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
立陶宛與台灣關係升溫，引發中國貿易施壓，歐盟輪值主席國法國將領導歐盟採取行動反制。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社記者林育立柏林7日專電）立陶宛與台灣關係升溫，引發中國貿易施壓，歐盟輪值主席國法國將領導歐盟採取行動反制，德國也計劃派高層官員前往立陶宛。

歐盟政治新聞網站Politico於6日報導，中國不僅限制立陶宛的出口，德國、法國、瑞典的產品只要供應鏈有立陶宛零件也受到波及。由於歐盟規劃中的反經濟脅迫措施多年後才實施，今年上半年接掌歐盟輪值主席的法國決定先發制人。

一名法國資深官員表示，反經濟脅迫工具仍在審議當中，也許可以提前做一些事支持立陶宛。

被問到巴黎是否會促成歐盟採取行動抵抗北京時，他說：「對，我們很快就會採取行動。」

這名官員說，不清楚中國施壓立陶宛是因為台灣、還是退出17+1，不過法國向來認為與中國的對話應該是27+1，也就是歐盟27個成員國團結起來與中國交往。

去年5月，立陶宛率先退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，導致雙邊關係緊張。11月，駐立陶宛台灣代表處在首都維爾紐斯（Vilnius）成立，中國即用貿易手段報復立陶宛，將立陶宛產品拒之門外。

歐洲最大經濟體德國也被中國的報復牽連，汽車零件大廠德國馬牌集團（Continental）遭中方警告不得使用在立陶宛生產的零組件。不過，中國是德國最大的貿易夥伴，兩國經貿關係密切，德國的動向因此成為焦點。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「同樣身為歐洲人，我們團結與立陶宛站在一起」。但德國將採取什麼具體行動支持立陶宛，目前還不清楚。

立陶宛新聞網站「15分鐘」（15 min）今天引述知情人士報導，德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）下週將訪問立陶宛，與立國官員討論企業遇到的問題。（編輯：馮昭）1110108

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