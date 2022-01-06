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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台5/150

立陶宛考量國家安全 拒讓中資企業興建鐵路橋樑

2022/1/6 03:09（1/6 07:33 更新）
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立陶宛鐵路公司基於國安利益考量，不與中國擁有的西班牙橋樑建造商簽約。（圖取自facebook.com/LTGLink）
立陶宛鐵路公司基於國安利益考量，不與中國擁有的西班牙橋樑建造商簽約。（圖取自facebook.com/LTGLink）
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（中央社維爾紐斯5日綜合外電報導）立陶宛總理發言人告訴「波羅的海通訊社」（BNS），立陶宛政府今天下令，基於「國安利益」考量，國營「立陶宛鐵路公司」不與中國擁有的西班牙橋樑建造商簽署合約。

路透社報導，在西班牙登記的公司Puentes y Calzadas Infraestructuras以最低出價6250萬歐元（約新台幣19億5000萬元），贏得了一項在立陶宛的橋樑建設招標。

國營「立陶宛鐵路公司」（Lithuanian Railways）去年曾表示，已要求政府審查這項合約，並認為這家公司與「中國的關係」為合約風險之一。

Puentes y Calzadas Infraestructuras在公司網站上將「中國路橋集團國際建設股份有限公司」（China Road and Bridge Corporation）列為母公司。

在立陶宛去年允許台灣於維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國持續對立陶宛施壓。（譯者：陳正健）1110106

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