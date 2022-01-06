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立陶宛總統：支持與「台北」建立非外交貿易辦事處

2022/1/6 15:18（1/6 16:20 更新）
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立陶宛總統瑙塞達6日推文說，立陶宛有權和世界上其他國家與地區發展關係，他支持與「台北」建立非外交的貿易辦事處。（圖取自facebook.com/nausedagitanas）
立陶宛總統瑙塞達6日推文說，立陶宛有權和世界上其他國家與地區發展關係，他支持與「台北」建立非外交的貿易辦事處。（圖取自facebook.com/nausedagitanas）
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（中央社維爾紐斯6日綜合外電報導）立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天推文說，立陶宛有權和世界上其他國家與地區發展關係，他支持與「台北」建立非外交的貿易辦事處。

瑙塞達今天在推特發文表示：「我一向支持促進經濟關係，以及在立陶宛與台北建立非外交的貿易辦事處。立陶宛是一個尊重國際承諾的主權民主國家，有權和世界上其他國家和地區發展關係。」

去年11月，台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設「駐立陶宛台灣代表處」，中國政府認為此舉違反「一中」原則。

瑙塞達4日接受廣播電台Ziniu Radijas訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」

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立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）指出，就她的看法，讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處沒有錯。她並質疑瑙塞達為何等到中國施加政經壓力後才批評這項決策。

針對瑙塞達的說法，以及外交部是否考慮變更台灣代表處名稱，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人庫列緒葉內（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）5日告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1110106

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