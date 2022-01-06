外交部：兩億美元投資基金 優先考慮赴立陶宛企業

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（中央社記者王慶剛台北6日電）駐立陶宛代表黃鈞耀昨天透露，國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業。外交部今天表示，若企業有意願赴立陶宛投資，政府會優先考量，但投資申請項目不限於立陶宛一國。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中指出，中東歐投資基金將配合國家經貿戰略的目標、強化跟歐洲的連結，希望投資在對台灣與立陶宛雙方都認為有利於經濟與科技發展的產業，協助兩國產業共同提昇競爭力，也推動技術合作關鍵產業、促進相關產業與廠商對接與深化合作。

歐江安說，基金將優先考量有意願赴立陶宛投資的企業，但投資申請的項目不限於立陶宛一國。

她表示，立陶宛產業素質很高，在半導體、生技、雷射等領域都有很好人力資源，產業發展與科技成熟度，都能和台灣有互補合作空間，潛力無窮。台灣也希望積極拓展歐洲市場，因此設立基金展開鋪路。

歐江安說，立陶宛與其他符合條件的中東歐國家，都有機會成為投資合作的對象。更多細節將由主政機關國發會，在適當時間對外說明。

黃鈞耀昨天指出，「中東歐投資基金」投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節則由雙方相關部會共同討論商定。（編輯：康世人）1110106