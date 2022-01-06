台灣公私協力購入120個立陶宛貨櫃 部分貨品已抵台

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在政府與企業通力合作下，台灣已購入立陶宛120個貨櫃，協助立國應對中國的非法經貿脅迫，部分貨品已抵達台灣。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯6日專電）駐立陶宛代表黃鈞耀今天說，在政府與企業通力合作下，台灣已購入立陶宛120個貨櫃，以協助立國應對中國的非法經貿脅迫，部分貨品已抵達台灣，另有貨品將轉往其他友好國家。

黃鈞耀接受中央社採訪時說，立陶宛許多貨物遭中國以非法方式阻擋清關、入境；回應立方詢問，台灣決定運用多重管道盡可能協助，並在考量處理時效等條件下，目前已買下120個貨櫃的貨物，將它們轉往台灣或協調轉往其他國家，其中包括農產加工品、原物料。

黃鈞耀認為，台灣以務實、靈活有彈性的措施表達對立陶宛的善意，與立國相關政府部會密切合作，所採取機制可能是國際貿易史上首見，也創造自由民主國家應對經貿脅迫的新模式。

台灣企業也在過程中扮演重要角色。黃鈞耀指出，政府掌握立陶宛有哪些貨物面臨無法清關、突遭拒收等難題以及相關貨物所在位置後，協助台灣企業與立陶宛廠商直接聯繫並達成買賣協議。台灣方面針對個別立陶宛企業所遭遇狀況採取不同的公私協力模式，為的就是爭取在最短時間將貨物運往台灣，但為保護立陶宛夥伴、避免他們遭第三方進一步報復，無法透露太多細節。

北京以立陶宛允許設立「台灣代表處」為由，去年夏天以來加大對立國的外交、經貿脅迫，立陶宛企業突然面臨砍單、貨物進入中國市場的合法管道遭切斷等非正式制裁。

黃鈞耀透露，已運抵台灣的貨物包括不少農產品，確切銷售起始時間取決於相關企業。不過，他也提到，由於去年9月、10月以來，台立雙邊已舉行超過300場企業對企業商機洽談會，因此若今年上半年台灣市面上的立陶宛商品增加，不見得都是公私協力緊急處理貨櫃的結果。

黃鈞耀去年1月接任駐拉脫維亞代表，兼轄立陶宛與愛沙尼亞業務；駐立陶宛代表處11月成立後，他出任駐立代表，但在駐拉代表預計於幾個月後到任前，仍將處理波羅的海三國業務。立陶宛數名知情人士曾向記者透露，對於黃鈞耀的努力與拚勁，他們感念在心。

黃鈞耀今天感性表示，台立人民之間的友情、對彼此的好感，是發展雙邊長遠關係的珍貴基礎。立陶宛友人也常和他分享，立陶宛是很「重感情」、情感豐富的民族。他期待台灣在此一國際間難得一見的情感基礎上，持續強化與立陶宛在經濟、科技、文化、教育等領域的實質關係。（編輯：黃自強）1100106