立陶宛外交部：台灣代表處設立都與總統協調過

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯7日專電）立陶宛外交部長發言人庫列緒葉內6日指出，部長藍斯柏吉斯持續與總統瑙塞達商討所有涉外事務，包括如何應對中國非法的經貿施壓。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則向立陶宛媒體強調，在台灣代表處成立前，他與瑙塞達（Gitanas Nauseda）已積極協調過「所有」步驟與作為，每一件事都經過討論。

瑙塞達4日接受立陶宛當地廣播電台訪問時說，開設台灣代表處沒有錯，但以「台灣」為名是個「錯誤」，且外交部未曾就代表處名稱諮詢他。

藍斯柏吉斯5日指出，對外政策相關討論明顯受國內政治因素影響。他強調，政府就台灣代表處設立所作決策與瑙塞達的立場一致，瑙塞達曾公開表達認同台灣代表處名稱。

在台灣代表處於去年11月18日成立前，瑙塞達曾數次指出，北京不應反對「台灣」代表處設立，立陶宛依然遵循「一中政策」，與台灣發展經濟、文化等關係是立陶宛的主權決定。

瑙塞達4日的發言在立陶宛引發輿論譁然，大多數民眾主要對瑙塞達反覆無常的發言感到不解；此外，台立雙方去年夏天即宣布台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，為何一直要到北京強力以經貿手段脅迫立陶宛，瑙塞達才明確、直接表示台灣代表處名稱是個「錯誤」。

瑙塞達5日推文指出，他一向支持在立陶宛與「台北」設立非正式外交性質的經貿辦公室。他的發言人亞許里歐尼斯（Ridas Jasiulionis）6日也否認瑙塞達對台灣設立代表處的立場前後不一，強調代表處名稱確實未經與瑙塞達諮詢即成為既成事實，瑙塞達已要求藍斯柏吉斯就如何降低對中關係緊張態勢提交具體行動計畫。

藍斯柏吉斯接受立陶宛媒體採訪時說，他與瑙塞達一向頻繁溝通，過程友善且具建設性，但瑙塞達隨後的公開發言屢有與雙邊內部對話違和、令人感到意外的狀況。

藍斯柏吉斯強調，他目前的首要工作是向國際各界「充滿疑問」的友人夥伴清楚說明立陶宛的立場、確保他們持續支持立陶宛。

立陶宛為半總統制、多黨制國家，總統主掌外交、國防大權，總理由形成國會多數的政黨或政黨聯盟提名，總理隨後展開組閣，並由總統任命總理及其所領導內閣；實務上，相關人選在提交總統任命前通常已經雙方協調，總統一般不會否決。

立陶宛國會有141席，議員任期4年，其中71席採單一選區制，70席採比例代表制。其中，單一選區制的71席採多數決：投票率不低於40%時，得票數過半即當選；投票率低於40%時，得票數不低於選舉人數1/5即當選，必要時應於兩週後舉行採相對多數決的第二輪投票。

多黨制及複雜的權力制衡機制常見於東歐國家，一般認為此現象與避免集權專制復辟有關。（編輯：高照芬）1100107