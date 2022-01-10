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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台1/152

立陶宛奶水遭中國拒收 台灣甘田食品科技相挺買下

2022/1/10 22:05（1/10 22:33 更新）
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立陶宛深化與台灣關係互設代表處，卻遭中國政經施壓，一個貨櫃奶水品項遭中國拒收，台灣甘田食品科技相挺買下，在台灣與立陶宛政府協助下運送抵台，董姓負責人表示，將做成港式奶茶等行銷世界。（甘田食品科技提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月10日
立陶宛深化與台灣關係互設代表處，卻遭中國政經施壓，一個貨櫃奶水品項遭中國拒收，台灣甘田食品科技相挺買下，在台灣與立陶宛政府協助下運送抵台，董姓負責人表示，將做成港式奶茶等行銷世界。（甘田食品科技提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）立陶宛挺台遭中國報復，一個貨櫃奶水遭中國拒收，台灣甘田食品科技相挺買下，在台灣與立陶宛政府協助下，運送抵台，董姓負責人說，將做成港式奶茶與烘焙食品，行銷世界。

立陶宛深化與台灣關係互設代表處，卻遭中國政經施壓，去年，一個貨櫃奶水品項遭中國拒收，甘田食品科技董姓負責人向中央社記者表示，他將奶水品買下，感謝在台灣與立陶宛協助下，讓此奶水順利運送來台。

董姓負責人表示，經通關程序後，甘田食品科技上週領貨近千箱，運送入倉庫存放，準備調配港式奶茶、銷售茶餐廳材料等。

董姓負責人說，未來，他要將自己研究的奶茶包裝，設計以結合立陶宛「黃綠紅」國旗展現，也代表立陶宛挺台，而甘田科技也以新包裝挺立陶宛。

董姓負責人指出，他是定居在台超過30年的香港人，熱愛港式奶茶，為找尋記憶中的味道，他自行研究測試奶茶的不同比例，而他嘗試以斯里蘭卡拼茶、立陶宛特調奶水，混合測試後，找到「想念的味道」。

董姓負責人表示，他也研發可生產的機器，開始商業銷售，希望幫助很多人滿足對道地香港奶茶口感的思念，也能讓這項茶飲走向世界。（編輯：李錫璋）1110110

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