立陶宛經創部：駐台經貿代表處目標今春開始運作

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（中央社記者陳韻聿、王慶剛倫敦／台北11日電）立陶宛在台灣設立經貿代表處的準備工作持續進行。經濟暨創新部長阿爾莫奈特今天表示，立陶宛企業期待擴大對台出口、強化雙邊經貿合作，目標是今年春天開始運作駐台經貿代表處。

立陶宛經濟暨創新部日前告訴中央社，近日將公告展開處長徵選，駐台經貿代表處初期將有兩人自立陶宛赴任，包括處長及副手。

阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今天與國發會主委龔明鑫舉行視訊會議，討論推進雙邊經貿關係相關事項。除了此前已宣布優先投資立陶宛的國發會2億美元「中東歐投資基金」，龔明鑫今天加碼表示，台灣方面將提供10億美元融資額度給台灣與立陶宛的合資企業。

阿爾莫奈特透過新聞稿指出，期待台灣方面提出具體投資計畫，立陶宛對半導體、雷射、生物科技等相關合作特別有興趣。在半導體領域，台灣可提供專業知識、技能與人才，立陶宛則可提供享譽國際的雷射技術並應用於半導體生產，雙方可互惠。

阿爾莫奈特在記者會表示，預計今年春天在台北開設經貿代表處，目前已有法律基礎，正在跑行政流程，希望能在早春完成，但還沒有確切日期。立陶宛規劃在全球各地開設經貿代表處，不只是台灣，包括日本、南韓、東南亞，都在計畫之中。

龔明鑫說，台灣與立陶宛有很多可以合作的項目，台灣在立陶宛的辦事處已設立，若立陶宛在台的經貿代表處可盡快成立，雙方合作會更順暢。

駐立陶宛代表黃鈞耀近日接受中央社採訪時曾援引專家意見表示，台灣缺乏雷射光源工業及相關基礎科學，立陶宛則具備完整產學研系統；此外，半導體產業運用的光刻機等關鍵設備，也非台灣強項，與立陶宛合作，或許有助台灣半導體產業向上整合。（編輯：周永捷）1110111