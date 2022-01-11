助立陶宛面對中國打壓 龔明鑫：台灣是成功故事

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國家發展委員會主任委員龔明鑫（圖）與立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė），11日參與由立陶宛主辦的雙部長線上視訊記者會，會後龔明鑫出席記者會說明會議相關內容。中央社記者王飛華攝 111年1月11日

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）立陶宛發展與台灣關係，屢遭中國以政治、經濟等手段制裁。國發會主委龔明鑫今天表示，台灣在被中國打壓一事「經驗非常豐富」，經濟反而創下榮景，是很成功的故事，相信台灣與立陶宛深化合作後，「成功故事一定會非常多」。

國家發展委員會主任委員龔明鑫與立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今天出席由立陶宛主辦的雙部長線上視訊記者會，國發會也在雙部長記者會結束後，舉行會後記者會，向媒體說明對話成果。

龔明鑫表示，阿爾莫奈特發言提到近期被中國打壓的問題，包含立陶宛輸中貨物卡在中國海關、中國施壓停用立陶宛零組件等情況，「雖然中國沒有承認，但很多企業都知道，如果採用立陶宛零組件，可能在中國市場會受到困難」。

儘管遭到中國經濟制裁，阿爾莫奈特對於台灣與立陶宛合作還是抱持正面態度，但也提到，台灣與立陶宛合作需要一些成功故事。

「事實上，受到中國打壓這件事情，台灣經驗非常豐富」，龔明鑫向阿爾莫奈特分享台灣經驗，如中國暫停觀光客來台、禁台灣農產品等，甚至澳洲也有類似經驗，如中國禁澳洲龍蝦、紅酒，這些案例都證明只要有足夠的時間因應，問題都可以克服。

龔明鑫直言，台灣這幾年在國際市場受到中國打壓，台灣經濟反而創下20幾年來的榮景、甚至寫下新高紀錄，「我可以很驕傲地講，這是很成功的故事」，相信台灣與立陶宛合作，將會有更多成功故事。

國發會今天也宣布將成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金，促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資，未來若額度不夠，還可以再增加。

阿爾莫奈特相當關注半導體產業的合作，龔明鑫表示，雙方有共識將由產官學研組成工作小組，並朝三方向推動，一是人員的合作與訓練，將協助立陶宛人員的合作與訓練，包含人員和學生來台，因為台灣半導體生態系及供應鏈非常完整，可以從頭學到尾，二是科研合作，三則是未來的產業及商業合作。

龔明鑫補充，當然半導體廠在台灣一定最賺錢，但台灣資源有其限制，半導體產業已經到了走出去的時刻；另外，全世界對於半導體開始有分散式生產的在地訴求，除了美國、日本，歐洲也會有想法，或許台灣透過這次機會，未來能與歐洲產生更多的合作。

龔明鑫也邀請阿爾莫奈特訪台，不過對方表示，疫情期間加上公務繁忙，公務行程要再規劃，私人行程則看看有沒有機會。（編輯：潘羿菁）1110111