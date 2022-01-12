立陶宛外長力挺「台灣」名稱 外交部感謝並引以為傲

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（中央社記者王慶剛台北12日電）立陶宛外交部長藍斯柏吉斯昨天表示，讓台灣人使用對自己的稱呼「不是錯誤」。外交部今天表示感謝，強調「台灣」是全體人民引以為傲、立足世界的名字。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天透過臉書貼文公開表示，來自台灣的人希望被稱作「台灣人」，這完全正常，也不違背任何立陶宛的國際義務或協定。他不解為何去年7月立台雙方宣布「台灣代表處」擬在首都維爾紐斯（Vilnius）成立時，各界沒這麼多質疑。

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外交部發言人歐江安今天表示，外交部對此表達高度肯定與誠摯感謝。外交部強調，台灣是全國2350萬人民珍愛並深耕發展的基石，透過這片土地上每一位人民勤勉奮鬥與努力耕耘的成果，不斷促使台灣的名字在國際上被廣泛肯定，並受到尊重。台灣是全體人民引以為傲、立足世界的名字。

她說，藍斯柏吉斯對事實現狀的正確描述，不僅符合國際慣例，更是在強權壓迫下仍無畏表達對台灣全體人民的堅定支持，讓台灣深受感動。藍斯柏吉斯的力挺，也彰顯國際民主社群成員普遍認同台灣，外交部由衷感謝，並將秉持互惠互利原則，持續強化台立雙邊的實質夥伴關係。（編輯：郭無患）1110112