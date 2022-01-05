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台灣鏈結立陶宛產業 國發基金將設中東歐投資基金

2022/1/5 22:20（1/5 22:50 更新）
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國發基金將設立2億美元的「中東歐投資基金」，台灣與國際連結再跨大步。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
國發基金將設立2億美元的「中東歐投資基金」，台灣與國際連結再跨大步。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台灣與國際連結再跨大步，國發基金將設立2億美元的「中東歐投資基金」，這也是繼2012年成立台紐共同基金後，睽違9年，國發基金再次設立基金鏈結海外。

駐立陶宛代表黃鈞耀今天表示，台灣國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業，投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。

國發會證實，中東歐投資基金預計由國發基金出資，希望結合外交與經貿，強化與中東歐的連結；國發會去年10月展開為期9日的中東歐經貿訪問，了解中東歐在雷射、電子產業等發展，未來也將進一步尋求深化合作的機會。

其實這並不是國發基金首次設立投資海外的基金，2012年國發基金便與紐西蘭政府投資管理的創投基金規劃以共同出資的模式，合作投資兩國創業投資事業，目的是增加雙方經貿往來與促進產業發展。

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除了政府對政府的合作關係，國發基金投資海外民間創投有將近20年的時間，投資對象遍及以色列、德國、美國、日本等創投業者。

國發基金官員表示，截至去年第3季，投資的創投基金有60家，其中國外創投基金就有23家、超過1/3，國發基金也會要求這些創投應與台灣產業連結，如協助台灣企業技術移轉、在台設立子公司或分公司等，以達到協助台灣產業發展的效果。（編輯：潘羿菁）1110105

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