斯洛伐克智庫：北京懲罰立陶宛 歐盟應團結抵抗

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（中央社記者林育立柏林30日專電）斯洛伐克智庫學者梅塞尼柯夫表示，立陶宛因與台灣來往被北京懲罰，對歐盟來說是考驗，他呼籲歐洲國家團結起來抵抗中國的壓力。

斯洛伐克重要智庫公共事務協會（Institute for Public Affairs）負責人梅塞尼柯夫（Grigorij Mesežnikov）29日在媒體Denník N撰文表示，除了俄羅斯盡一切努力摧毀烏克蘭的獨立地位，另一專制政權最近也試圖考驗西方世界、尤其是歐洲的統一，那就是共產中國為懲罰立陶宛與台灣交往，正努力將這個歐盟成員國從國際政治和經濟的地圖上抹去。

梅塞尼柯夫指出，自從立陶宛允許台灣以台灣為名義成立代表處以來，北京將立陶宛從貿易國家名單中剔除，脅迫立陶宛外交人員從中國首都撤離。現在北京還打算強迫與中國貿易的企業放棄與立陶宛的合作，包括汽車零件大廠大陸集團（Continental）在內，有數十家德國公司受到中國的壓力。

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他分析，中國對歐洲企業的勒索，事實上是對歐洲經濟一體化的破壞，考驗歐盟的耐力；儘管事件一開始只有一個國家受影響，但最終所有歐洲人都會受到影響。

梅塞尼柯夫強調，歐盟及其成員國決不能放棄原則，屈服於獨裁政權的外部壓力。正如大家同在一艘船上，反抗俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟成員國基於對自由和民主價值觀的承諾也應該支持立陶宛，團結起來對抗中國的壓力。（編輯：楊昭彥）1101231