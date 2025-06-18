台灣黑熊雪霸武陵受困陷阱 林業保育署跨單位救援

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）林業及自然保育署台中分署昨天在武陵山莊附近樹林發現有黑熊受困陷阱，經會同各單位共27人前往救援，將黑熊麻醉後，今天送抵生物多樣性研究所野生動物急救站醫療。

林業及自然保育署台中分署發布新聞稿指出，因發現黑熊地點屬雪霸國家公園範圍，便立即通知雪霸國家公園管理處。

由於雪霸處表示尚未具備黑熊救援經驗，台中分署表示，隨後立即調度梨山工作站，並會同農業部生物多樣性研究所獸醫師與雪霸處人員共27人前往救援，黑熊經麻醉並連夜後送，已於今天上午7時多送抵生多所野生動物急救站醫療。

林業保育署台中分署說，武陵分站人員昨天上午在武陵山莊附近，聽見林間有動物低沉叫聲，經搜尋未果，隨即通報梨山工作站派遣森林護管員擴大搜尋，於下午2時15分發現一隻黑熊受困套索陷阱。

由於生多所野生動物急救站位於南投集集，至武陵農場路途遙遠，且路況不佳，醫療團隊昨晚9時40分始抵達黑熊受困現場並啟動救援，經獸醫師吹箭麻醉初步檢傷後，隨即將黑熊連夜後送，並於今天上午7時20分抵達野生動物急救站。

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台中分署說明，經醫療團隊檢視，黑熊為63公斤的成年公熊，體型偏瘦，除脫水、發炎外，亦有貧血及營養不良狀態，左前掌因受困套索有部分組織壞死，已進行局部切除，後續將持續給予適當醫療處置及觀察。

雪霸國家公園向林業保育署台中分署表示，近期曾接獲多筆山友在七卡山莊附近目擊黑熊的通報，此次黑熊受困地點顯示，黑熊活動範圍已逐漸靠近武陵遊憩區域。由於國家公園內禁止狩獵，這次黑熊受困套索已送交保七總隊第五大隊武陵小隊偵辦，雪霸國家公園管理處也強調將加強巡查及取締非法狩獵。（編輯：李亨山）1140618