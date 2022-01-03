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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台2/140

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

2022/1/3 13:15（1/3 13:45 更新）
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台酒3日表示，有2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒，去年12月初遭中國拒收漂流海上，決定義氣相挺轉購入台。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台酒3日表示，有2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒，去年12月初遭中國拒收漂流海上，決定義氣相挺轉購入台。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳佳蓉台北3日電）立陶宛與台灣互設代表處面臨中國施壓，台酒今天表示，有2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒，去年12月初遭中國拒收漂流海上，決定義氣相挺轉購入台，預計1月上旬到港，將重新製作中文標貼後上市。

台灣菸酒公司透過新聞稿表示，2020年12月初傳出中國海關電子報關系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口，事後中國雖重新將立陶宛列回，但滯留海上貨品依舊不得其門而入；先前也有立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單，導致貨物無法清關。

台酒指出，去年12月18日，接獲駐立陶宛代表黃鈞耀與財政部接洽，得知有一批遭中國卡關波及的MV Group Production（MV公司）深色蘭姆酒成品酒，數量約的2萬400瓶，原訂去年12月29日抵達中國港口但估計無法進口，隨即和相關單位接洽，收購這批深色蘭姆酒。

台酒表示，這批酒品預計本月上旬到達台灣，等貨物到港後，會再重新製作中文標貼包裝後上市，讓國人有機會舉杯一起力挺立陶宛，呼籲民眾為「立（國）挺我，我挺立（國）」而乾杯。（編輯：康世人）1110103

※飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。

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