PO立陶宛版坦克人照聲援台港 立國議員：這張北京刪不了

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立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

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（中央社台北26日綜合外電報導）立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，與天安門事件「坦克人」有異曲同工之妙；他直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。

1989年六四天安門事件發生後，由外媒拍下的「坦克人」照片聞名世界，但中國政府審查網路上的相關照片，企圖抹除大眾對坦克人的記憶。

「坦克人」是指照片中孤身站在數輛解放軍坦克前的一位不知名男子。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）24日在推特貼出立陶宛版本的坦克人，並寫道：「如你所見，立陶宛人無懼挺身對抗壓迫者，不論有何危險。」

馬爾德基斯表示：「30年前，我們為民主挺身而出，如今我們也不會坐視不理。這是一張北京無法刪掉的照片。」他並在文末寫下「與香港同在」（#StandWithHongKong）、「與台灣同在」（#StandWithTaiwan）以及「永不忘記」（#NeverForget）。

根據立陶宛國會（Lietuvos Respublikos Seimas）網站，馬爾德基斯發布的照片標題為「1991年捍衛自由」（Defense of Freedom in 1991），圖說提及立陶宛於蘇聯末期爆發的1月事件（January Events）。

德國之聲先前報導，1991年1月13日，十多名立陶宛人為維護國家獨立而喪命。立國消息人士指出，一些受害者被蘇聯坦克壓死，其他人則遭槍殺。事件發生後，立陶宛邁向了民主和加入歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）的道路。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101226