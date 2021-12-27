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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台1/136

歐盟外長回顧2021 點名中國脅迫立陶宛傷害歐中關係

2021/12/27 23:10（12/28 07:16 更新）
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歐洲聯盟外長波瑞爾27日發表文章，指2021年中國脅迫立陶宛對歐中產生負面影響，歐盟明年須更強力捍衛歐洲利益。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
歐洲聯盟外長波瑞爾27日發表文章，指2021年中國脅迫立陶宛對歐中產生負面影響，歐盟明年須更強力捍衛歐洲利益。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）歐洲聯盟外長波瑞爾今天表示，回顧2021年中國人權狀況惡化、制裁歐洲議會議員以及對立陶宛的脅迫都對歐中造成負面影響，展望2022年歐盟必須致力捍衛歐洲的利益和價值觀。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天發表文章，回顧2021年包括地緣政治加劇變化，強權政治不斷挑戰歐盟及其價值觀，強調歐盟2022年必須要以更強烈決心作出回應。

他回顧今年的重要事件，除應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之外，還包括白俄羅斯、烏克蘭、阿富汗、衣索比亞和委內瑞拉等國際議題。

此外美國總統拜登上任後，歐盟與美國重新啟動跨大西洋夥伴關係，雖然美國退出阿富汗及另與英國、澳洲建立的三邊安全合作夥伴機制（AUKUS）的方式令人遺憾，但歐美另針對中國及印太地區的磋商有所進展。

波瑞爾特別提到中國，表示歐盟在中國議題上保持一致，將中國視為合作夥伴、競爭者和體制對手，但2021年中國國內人權狀況惡化、以及其區域行為、制裁歐洲議會議員與歐盟官方機構的決定以及最近對立陶宛的脅迫都對歐中造成負面影響。

他說明，歐盟重視印太地區，今年提出的印太戰略讓歐盟進一步參與印太地區，並促進與夥伴關係多樣化，包括加強貿易投資以及在海事或網絡安全議題上合作。

波瑞爾強調，歐盟必須在2022年全力以赴捍衛歐洲的利益和價值觀，及強化以規則為基礎的全球秩序。

法國即將在2022年一月接下歐盟輪值主席國，而法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）稍早前訪問印尼時即表示，法國就任主席國後，印太地區將成為優先要務。

勒德里安當時表示，法國希望成為印太地區和歐洲國家的「中間人」，與印太的戰略合作是法國擔任歐盟輪值主席國的優先事項之一。（編輯：陳正健）1101227

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