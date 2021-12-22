美願與立陶宛抗中脅迫 台致謝且與民主夥伴抗專制

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（中央社記者王慶剛台北22日電）立陶宛挺台遭中國外交與經濟威脅，美國國務卿布林肯與立陶宛總理席莫尼特通話，重申將聯合理念相近國對抗中國脅迫作為。外交部今天感謝美國展全球民主陣營領袖風範，將續與民主陣營夥伴合作對抗專制政體逼迫。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者，外交部感謝美國展現領袖風範，並深信當美國採取具體且積極的作為，將有效協助民主國家反制專制政體的政經脅迫。

歐江安也指出，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持台灣與立陶宛加強關係，高度關切中國對民主國家的蠻橫威脅。

她強調，政府將持續採取積極作為，與美國等民主陣營夥伴攜手合作，全力協助立陶宛應對威權體制複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體逼迫。

歐江安說，台灣的民主成功是世界一股良善力量，會持續與理念相近國家，發展實質友好關係，增進互惠交流。

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立陶宛近期與台灣關係友好，因允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）正式設立台灣代表處，引發北京一連串施壓，包括對立陶宛輸出中國商品設下通關等障礙。

美國國務院於美東時間21日公布布林肯（Antony Blinken）與席莫尼特（Ingrida Simonyte）通話摘要指，兩人通話時，布林肯表達美方嚴正關切近期立陶宛遭中國貿易脅迫一事，重申美方對立陶宛的支持如鋼鐵般堅定（ironclad），將致力結合理念相近國家，對抗中國外交及經濟脅迫作為。（編輯：康世人）1101222