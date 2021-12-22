布林肯致電立陶宛總理 承諾聯盟對抗北京脅迫

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）中國對立陶宛祭出經貿脅迫，美國國務卿布林肯今天與立陶宛總理席莫尼特通話，關切立國輸中貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗中國外交、經濟脅迫作為。

立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 因為允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京一連串外交、經貿施壓，包括近期在對中貿易上遭遇的進、出口障礙。

為表達美國力挺立場，布林肯（Antony Blinken）今天親自與席莫尼特（Ingrida Šimonytė）通話。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）公布的通話摘要，布林肯提及近期關於立陶宛對中貿易進口卡關與出口障礙的「令人憂慮」報導，並指此類作為引起嚴重關切，包括在國際貿易準則下，且似乎構成經濟脅迫。

普萊斯表示，布林肯在電話中強調，在立陶宛面對中國此等行徑之際，美國會支持立陶宛。布林肯也重申美國會致力與理念相近國家合作，對抗中國外交、經濟脅迫作為。

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此外，布林肯與席莫尼特也重申，美國與立陶宛維持強健防衛與經濟關係，對跨大西洋乃至於全球安全與繁榮都有其重要性。布林肯也強調，在立陶宛面臨區域穩定、安全與經濟繁榮地緣政治挑戰之際，美國對立國支持如鐵一般堅定（ironclad）。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）9月13日也曾親自致電席莫尼特，在立陶宛面臨中國脅迫之際，重申美方對立國的「強力支持」。（編輯：陳政一）1101222