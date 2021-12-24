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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台1/133

中國貿易報復立陶宛 歐盟多國也被牽連

2021/12/24 07:26（12/24 08:36 更新）
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立陶宛遭中國用貿易手段報復，歐盟官員證實，其他歐盟國家產品若使用立陶宛產的零組件，中國海關也不處理。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
立陶宛遭中國用貿易手段報復，歐盟官員證實，其他歐盟國家產品若使用立陶宛產的零組件，中國海關也不處理。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社記者林育立柏林24日專電）立陶宛與台灣關係升溫遭到中國報復，歐盟官員證實，中國海關除了不處理來自立陶宛的產品，其他歐盟國家產品中若有使用立陶宛產的零組件，中國海關也不處理。

歐盟成員國立陶宛上月允許台灣設立以台灣為名的代表處，遭中國用貿易手段報復。歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）證實，中國海關不再處理從立陶宛進口的產品，許多港口和產品受到影響，而且有愈來愈多歐盟成員國的出口也被中國阻擋。

杜姆布羅夫斯基斯接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時指出，如果其他歐盟國家的產品當中有使用立陶宛產的零組件，顯然中國海關也不處理。

他強調，目前上述情形已非個案，許多歐盟出口的產品被卡在中國港口，數量天天增加。

歐盟對與中國的貿易爭端升溫高度重視，正試圖透過政治和外交手段解決，同時也準備向世界貿易組織（WTO）提告。

身兼歐盟執委會副主席，杜姆布羅夫斯基表示，歐盟當然會努力找出雙方都能接受的解決方法，不過也必需做好失敗的準備，因此歐盟同時也在蒐集證據，如果必要時將向世貿組織控告中國。

立陶宛與德國經貿關係尤其密切，汽車零件大廠馬牌集團（Continental）、海拉（Hella）等德國企業在立陶宛有設廠，馬牌集團今年夏天才宣布要擴廠。在法蘭克福證券交易所上市的馬牌集團是世界第三大汽車零件商。

中國施壓立陶宛，德商也被連累，上週傳出馬牌集團遭中方警告，不得再使用在立陶宛生產的零組件。

代表德國企業在立陶宛等波羅的海三國利益的波羅的海德國商會（AHK Baltikum）執行長施洛德（Florian Schröder）表示，立陶宛是全球產業鏈的一環，現在不僅立陶宛生產的產品不能出口到中國，在立陶宛的外商也不能從中國進口，物流業因貨物無法在中國清關也受到影響，情況在過去這幾週愈來愈嚴重。

施洛德接受「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時說，部分德商已考慮將生產線從立陶宛移出。立陶宛近年透過降稅等手段積極吸引外商投資，這次爭端恐將衝擊立陶宛的形象。

德國政府對本國企業也被捲進立陶宛和中國的衝突至今沒有正式表態，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近日受訪時強調，歐洲有必要清楚表明不願被中國分化。（編輯：周永捷）1101224

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