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中國貿易報復 彭博：立陶宛擬金援受波及企業41億

2021/12/30 23:16
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（中央社立陶宛維爾紐斯30日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，立陶宛政府正考量總值1.3億歐元（約新台幣41億元）援助方案，支援因為立陶宛與中國發生齟齬而蒙受損失的企業。

波羅的海通訊社（BNS）29日報導，立陶宛財長薩卡萊特（Gintare Skaiste）對內閣表示，由於「地緣政治緊張局勢，以及目前企業在中國面臨的問題，尤其是出口企業」，政府已經從歐洲區域發展基金（European Regional Development Fund）初步撥款600萬歐元，作為發放給企業之用。

維爾紐斯當局表示，立陶宛上月允許台灣設立以台灣為名的代表處，遭中國以貿易手段報復，對立陶宛企業實施「突襲式制裁」。人口270萬的立陶宛，已然成為中國對台灣政策的直言不諱反對者。

中國駐立陶宛代辦處30日發表聲明，譴責立陶宛試圖將雙方爭端升高到歐盟層級。

中國駐立陶宛代辦處聲明，「中方一貫按照世貿組織規則行事，所謂中國對立陶宛經濟施壓純屬無稽之談」，並表示「許多中方企業已不再將立陶宛視為值得信賴的合作夥伴，取消訂單，也不再考慮對立投資。這是市場正常的趨利避害反應」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101230

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