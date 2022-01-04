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立陶宛總統：以台灣為名設代表處是錯誤

2022/1/4 21:06（1/5 00:29 更新）
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立陶宛總統諾賽達4日表示，立陶宛政府決定讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個「錯誤」。（圖取自facebook.com/nausedagitanas）
立陶宛總統諾賽達4日表示，立陶宛政府決定讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個「錯誤」。（圖取自facebook.com/nausedagitanas）
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（中央社維爾紐斯4日綜合外電報導）彭博報導，與總理席莫尼特關係不睦的立陶宛總統諾賽達今天表示，立陶宛政府決定讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個「錯誤」。

中國與立陶宛關係緊繃，引發北京與歐洲聯盟（EU）之間的摩擦後，諾賽達（Gitanas Nauseda）今天接受電台訪問時，作上述表示。

去年11月台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設「駐立陶宛台灣代表處」，中國政府認為此舉違反「一中」原則。

諾賽達職責包括監督外交政策，以及在歐盟峰會中代表立陶宛。他說，立陶宛和台灣都能自由開設不具外交地位的代表處，但他很遺憾「代表處的名稱成為現在影響與中國關係的關鍵因素」。

諾賽達今天接受廣播電台Ziniu Radijas訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」

中國以降級與立陶宛的外交關係，來回應台灣代表處開設；中國還被控停止讓立陶宛出口商品清關，促使歐盟準備向世界貿易組織（WTO）提告。中國則否認阻擋立陶宛出口的商品。

在中國外交部要求立陶宛駐中人員將外交人員識別證交還後，立陶宛已於去年12月召回駐北京外交官。

立陶宛政府高層目前關係不佳。根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT）去年11月報導，諾賽達與總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）已兩個月沒開會，一反之前每週一開會的慣例。

根據LRT引述的兩位分析家說法，打從2019年總統大選彼此對決開始，諾賽達與席莫尼特的關係就明顯緊張，現在總統府與內閣顯然存在歧見。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110104

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