立陶宛總統稱以「台灣」為名設處是錯誤 外交部：力挺立國決心不變

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（中央社記者王慶剛台北4日電）立陶宛總統諾賽達指立陶宛政府決定讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤。外交部今晚表示，基於外交慣例，對於他國政府內部政策決策過程，不便發表評論，但台灣力挺立陶宛政府的決心不會改變。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）接受電台訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」他並表示，立陶宛和台灣都能自由開設不具外交地位的代表處，但他很遺憾「代表處的名稱成為現在影響與中國關係的關鍵因素」。

外交部發言人歐江安晚間表示，外交部注意諾賽達對立陶宛政府與台灣發展關係及同意設處的名稱等議題表達看法，但基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。

不過，歐江安說，有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處，而遭受中國全面性打壓，影響民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，台灣堅定力挺的決心不會改變。

歐江安表示，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責。在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，台灣深信民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。

她說，外交部再度呼籲所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾；讓勇敢堅毅的立陶宛繼續堅守原則，不因外來逼迫而退讓，確保立陶宛國家尊嚴、獨立做外交決定的權利受到充分尊重。國際的共同支持可以協助立陶宛，不因遭遇強權壓迫而自我設限，向打壓霸權卑躬屈膝。

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歐江安強調，近來美國、歐盟、歐洲民主夥伴、北約會員國，均加大力道支持立陶宛，台灣也堅信立陶宛與台灣發展關係的決定，是站在歷史正確的一方。

她說，台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。（編輯：謝佳珍）1110104