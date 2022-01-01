遭中國政經脅迫 美義外長聲援立陶宛

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（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）美國國務卿布林肯今天與義大利外交部長迪馬尤通話，兩人聲援近來遭受中國政治施壓與經濟脅迫的立陶宛，表示這將危及美國與歐洲的繁榮與安全。

布林肯（Antony Blinken）繼日前與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話，談到北京對立陶宛的脅迫後，今天與迪馬尤（Luigi Di Maio）通話時也談到立陶宛議題。

美國國務院以發言人普萊斯（Ned Price）名義發布的通話摘要指出，中國不斷升高政治施壓與經濟脅迫，布林肯與迪馬尤認為這危及美國與歐洲的繁榮與安全，強調對立陶宛的聲援。

在台灣於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設代表處，以及立陶宛計畫在台灣成立經貿代表處後，北京不斷對立陶宛進行一連串的外交與經貿脅迫，促使立陶宛駐中國使館人員日前因安全考量撤離北京，也傳出中國海關將立陶宛自電子作業系統移除，造成貨物無法清關，引發國際高度關注。

布林肯今天也與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）通電，雙方對印太議題交換意見。

此外，鑑於烏克蘭緊張局勢持續升高，布林肯今天與迪馬尤、趙美蘭通話時，也都針對若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國與盟友和夥伴間有共識，俄羅斯將為此付出沈重代價。（編輯：馮昭）1110101