蘇聯解體30週年 中共戒慎恐懼牢記教訓

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（中央社記者邱國強北京25日電）蘇聯在30年前的今天解體時，中南海裡的中共領導人驚得目瞪口呆，生怕同樣的戲碼在中國重演。直到今天，蘇聯的解體仍是中共牢記的「深刻教訓」，時刻不敢忘記，更是處處提防。

至於有哪些深刻教訓？一方面，中國加速改革開放步伐並全力發展經濟，讓經濟成長作為中共政權統治中國的合法性基礎，避免蘇聯末期的經濟停滯；另一方面，中共緊抓權力不放及意識形態的灌輸，不讓蘇聯末期地方分權、黨員默然、軍隊譁變、社會崩解的現象，在中國重演。

如今，中國以與美國並駕齊驅的G2自居，前些年更自視為即將超越美國的全球新強權，中共總書記習近平還喊出「東升西降」的口號。但在骨子裡，中共對能否永保政權而不解體，可是戒慎恐懼得很。

對於蘇聯的解體，中共政權是全球所有政權中，最能深刻體會「唇亡齒寒」的一個。因為，蘇共是中共直接師承的對象，更是個背靠蘇共的支援建立的共產主義政權，也深刻知道自己的政權是建立在武裝奪權及社會主義鐵拳上，看似剛硬，實則鬆脆。

況且，中國和蘇聯，都是由一個主要民族占多數、但由眾多少數民族分布在大片國土的大國。一旦產生民族矛盾加上中央政府控制力減弱，分崩離析的速度，將遠超過外界的想像。1991年蘇聯解體前1年，15個共和國就已離心離德，各自宣告獨立，敲響了蘇聯土崩瓦解的喪鐘。

看看蘇聯，想想自己，一個曾經是世界上面積最大的國家，又是社會主義、共產主義的祖國，且是全球第一個發射人造衛星、第一個把人送上太空的國家，軍力與美國並駕齊驅、並列世界超強的國家，為什麼說倒就倒？這一點，這30年來的中共領導人，始終不敢忘記，深怕一不小心，就步上蘇聯的後塵。

從30年前的今晚，一邊看著電視裡蘇聯國旗從克里姆林宮降下、一邊猛抽悶菸的中共第二代領導人鄧小平，到如今權勢滔天、直追毛澤東的第五代領導人習近平，心裡想的只有一件事，那就是如何防止蘇聯的崩潰在中國重演，讓「紅色江山」永保萬年。

2012年12月，剛就任總書記才1個月、還沒當上中國國家主席的習近平，就前往深圳「南巡」，展開他的第一場外地視察行程時，除了談經濟，更談到了當時已經解散近21年的蘇聯。

當時，習近平詢問在場的大小黨政官員說，「蘇聯為什麼會解體？蘇共為什麼會垮台？一個重要原因是『理想信念動搖了』」。

據透露，習近平當時感嘆地說，最後戈巴契夫「輕輕一句話，宣佈蘇聯共產黨解散，偌大一個黨就沒了。按照黨員比例，蘇共超過我們，但『竟無一人是男兒』，沒什麼人出來抗爭」。

「竟無一人是男兒」，從此成為習近平對蘇聯何以轉瞬解體的註解。而他上任的第一個外地視察，就談到蘇聯解體。由此可見，習近平對蘇聯解體的前車之鑑，以及預防中共及其統治下的中國步上後塵，有多在意。

為此，習近平的理想，就是要執政的中國共產黨員「個個是男兒」。至於作法，則是加強黨機器對整個國家的控制，小從教育思想娛樂、大到政治軍事經濟社會，都要牢牢掌控在中共手中。同時，黨員面對外部攻擊及內部矛盾，不但要「積極化解」，更要「敢於鬥爭」，才能達到他心目中的「男兒」標準。

事實上，中共官方及中國民間30年來對蘇聯解體的研究十分眾多。特別是官方，研究不但詳細，且未公開的研究，比公開的要多。因此，研究出的各種看法及結論不一。然而，這些研究仍然成為中共預防步入蘇聯後塵的重要參考。

2011年12月25日，由前新華社莫斯科分社社長萬成才發表、題為「蘇聯解體的原因和啟示」的文章，被認為是中共最具代表性的相關研究文章之一。文中將蘇聯解體的原因，歸為蘇聯體制綜合症、戈巴契夫錯誤的「新思維」改革、大俄羅斯沙文主義、少數民族分立主義、西方對蘇聯的超越遏制戰略（從內部分化）等5項。

這當中，戈巴契夫發動的「新思維」改革，造成蘇共高層分裂、喪失執政能力，更被視為最主要的原因。由此便可看出，從蘇聯解體後、或者從2年半前的1989年「六四」事件後，中共內部的改革聲音便告銷聲匿跡。連心儀「政治改革」前中國國務院總理溫家寶，也只敢對外媒發表這一主張，最後無聲無息。

在前總書記胡錦濤執政末期，中國的經濟成長雖處於高檔，但黨政官員乃至於軍方的貪汙腐敗，卻已達到引起民怨的地步。習近平鑑於權力競逐及扭轉民間觀感的考量，發起大規模的反貪行動，雖被外界解讀為權鬥的一環，但在某種程度上，也是記取了蘇聯末期官員貪汙腐敗的教訓。

此外，40年來的改革開放，讓中國經濟快速騰飛，用「錢袋子」保住了中共執政的合法性，但隨之而來的「資產階級自由化」風氣，以及民間對民主改革的呼聲，也隨之而起。

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但「六四」事件讓民主風潮停歇，接下來的30年，官方的壓制力道不見減弱，特別在習近平執政的這9年變本加厲，用意便是將任何破壞中共統治威信及基礎的言行，消弭於萌芽狀態。

中共吸取的蘇聯解體教訓、特別是習近平強硬的「男兒」說，讓當今的中共政權，短時間內看不到崩解的跡象。然而，即使蘇聯解體前不到10年，全世界也沒人預料得到蘇聯會解體，畢竟全世界沒有能夠萬年執政的政黨。（編輯：周慧盈）1101225