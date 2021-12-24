台灣專家計畫訪立陶宛 協助評估發展半導體產業

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）駐立陶宛代表黃鈞耀說，歐盟推動發展在地半導體供應鏈，以提升戰略自主，立陶宛政府期待把握機遇發展相關產業，台灣專家明年可望訪立，並就立陶宛發展半導體產業提出建議報告。

黃鈞耀接受中央社採訪時說，台灣如今擁有國際間少見的完整半導體產學研生態系，是努力40多年的成果，累積了寶貴經驗。台灣願與立陶宛分享經驗，可見對深化雙邊關係的誠意。

至於台灣是否將協助立陶宛建立生產基地，黃鈞耀表示，「任何與半導體有關的議題都會去探索」。

台灣與立陶宛雙邊關係今年急速升溫，但北京不滿立陶宛允許在首都維爾紐斯（Vilnius）設立台灣代表處，持續加大對立國的外交與經貿脅迫力道。對此，外交部近日數度表達立場，台灣將持續與立陶宛同在，加強雙邊合作的決心不變，並將與美國等夥伴合作，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅。

台立關係發展及北京對立陶宛的「懲罰」措施近期屢獲波羅的海各國媒體關注，黃鈞耀也數次接受採訪。

黃鈞耀告訴中央社記者，協助立陶宛發展半導體產業的相關計畫由經濟部主導，經濟部已與立陶宛經濟暨創新部展開資料交換、想法及溝通，預期未來半年內將有一系列討論和人員訪問，台灣並將向立陶宛提出半導體產業發展建議報告書。

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此外，台灣規畫明年起協助立陶宛訓練半導體相關人才。除了半導體，台灣與立陶宛在雷射產業也計畫進一步合作。立陶宛的雷射科技在國際間享有盛名，黃鈞耀說，目前雙方正研商結合立陶宛的雷射技術與台灣的生產設備，共創雙贏。

歐盟執委會預計明年上半年提出晶片法（European Chips Act）草案，目標包括推動在歐盟境內生產技術最頂尖的晶片，並在2030年達成讓歐洲所產晶片在全球市占率倍增。（編輯：高照芬）1101224