歐洲各國聲援立陶宛 外交部：共同向強權霸凌說不

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北13日電）近期歐洲各國透過官員出訪立陶宛，或於歐盟外長會議討論中國壓迫立陶宛等，聲援被中國經濟報復的立陶宛，外交部對於這股團結力量與正義之聲，表示敬佩與感謝。

立陶宛因與台灣關係升溫遭中國報復，德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）近期訪問立陶宛，與立國外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）等官員晤談，聲援立陶宛。

另外，歐盟27國外長14日也將在法國布勒斯特（Brest）的非正式會議中，根據議程，討論歐盟與中國的關係。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）發表聲明，表示將以輪值主席國身分推動歐盟反脅迫措施。

外交部發言人歐江安今天在線上例行新聞說明會中表示，近期德國、法國、英國、美國，以及許多歐洲國家等紛紛表態支持力挺立陶宛，譴責中國對立陶宛經濟制裁的霸凌作為，外交部對於這股團結力量與正義之聲，表示敬佩與感謝。

歐江安說，歐盟是一個共同市場，遵循經濟互惠互利、市場自由開放的機制，明顯外力對任一會員國強加的經濟脅迫，無疑也是對歐盟整體市場供應與生產供應鏈的經濟脅迫。中國的政治霸凌與經濟威迫，不僅阻礙歐洲經貿發展、擾亂國際貿易環境的正常秩序，更對WTO會員國的經濟發展與人民生活造成衝擊。

她說，外交部持續籲請所有遵循國際規則的全球民主夥伴，與立陶宛站在一起，共同向中國破壞國際法治與強權霸凌的作為説不。（編輯：郭無患）1110113