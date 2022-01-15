立陶宛外長籲歐盟同抗中國 持續深化台灣關係

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（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）立陶宛外交部長藍斯柏吉斯13日接受義媒專訪，重申立陶宛讓台灣在首都開設「台灣代表處」是正確決定，呼籲歐盟國家團結對抗中國。

藍斯柏吉斯呼籲歐盟對中國脅迫立陶宛提出應對策略，不只是因為立陶宛遭受攻擊，更是因為中國威脅了歐盟的單一市場、單一貿易聯盟價值，進而破壞了全球的自由貿易原則。

義大利政論網媒「蟻報」（Formiche.net）13日刊登藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）專訪。他表示，歐盟政界與中國交手時常說，如果歐盟讓中國為了政治目的，運用中國國有企業打壓歐洲企業，歐盟就不可能與中國建立任何平等互惠的關係，歐盟必須以現有或創造的機制，阻擋中國對歐盟成員國經濟制裁，才能維護歐盟的戰略彈性和自主權。

他表示，歐盟與其他國家交往，是為了讓歐盟更強大而非弱化。基於此，立陶宛退出中國主導的「17+1」中東歐國家合作機制。如果中國對歐洲媒體大量投資，帶來的是媒體審查和箝制言論自由，例如要求歐洲出版者不能印刷投資者不喜歡的書籍，要求歐洲機構對違反人權的事件噤聲，「這將是歐洲的危機，不幸的是，我已經看到了一些跡象。」

藍斯柏吉斯暢言立陶宛將與台灣持續全面深化關係的三大理由。第一個理由是內部因素。國際上許多民主國家面臨挑戰，立陶宛深化與台灣的關係，是為了爭取民主空間，這是立陶宛從過去到現在一直堅持的理念，也是施政計畫的一部份。

第二個理由是務實因素。台灣是一個開放、有活力的經濟體，跟立陶宛一樣充滿創新能力，立陶宛想恢復自己過去忽略的拓展面向，許多其他歐盟國家雖然接受一中原則，也早已跟台灣深化關係，立陶宛只是在做很多其他歐盟國家都做過的事。

藍斯柏吉斯質疑，為何中國允許其他歐盟國家跟台灣開拓關係，卻要限制立陶宛做同樣的事？這是否代表中國改變了，中國設定的紅線向前推進了？但無論如何，立陶宛不能接受中國侵犯立陶宛的主權。

第三個理由是印太關係。這在全球愈來愈重要，也深受歐盟國家關注，立陶宛政府的明確戰略目標是與印太國家強化經貿合作關係，與台灣的合作符合這個目標。

被問到立陶宛是否被美國操控來挑起台灣議題，藍斯柏吉斯說，這種荒謬的問題連回答都不想，有太多毫無根據的不實指控，造謠來源都是中國。

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他表示，立陶宛不只得到美國支持，也得到世界許多民主國家認同，除了政治上的聲援，還實質幫助立陶宛企業，國際社會團結支持立陶宛的意義重大，可告訴中國不要隨便對小國施壓，不要再對民主社會任何一員採取同樣手段，這符合所有民主國家的利益，包括義大利。

蟻報指出，藍斯柏吉斯擔任立國外長一年多，被知名政治新聞網站Politico稱為對抗中國的「屠龍者」，與義國總理德拉吉（Mario Draghi）同列為2022年28位歐洲最具影響力人物之一。（編輯：馮昭）1110115