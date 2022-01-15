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立陶宛抗中挺台
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立陶宛抗中挺台3/165

立陶宛遭中國施壓 歐盟各國齊聲援

2022/1/15 20:02（1/15 20:17 更新）
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立陶宛與台灣關係升溫導致中國報復，歐盟各國對立陶宛表示聲援。圖為歐盟旗幟。（圖取自Pixabay圖庫）
立陶宛與台灣關係升溫導致中國報復，歐盟各國對立陶宛表示聲援。圖為歐盟旗幟。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者林育立柏林15日專電）立陶宛與台灣關係升溫導致中國報復，歐盟各國對立陶宛表示聲援，法國並承諾將加速反經濟脅迫措施的立法。

歐盟27國外長14日在法國布勒斯特（Brest）討論歐盟與中國的關係，根據輪值主席國法國公布的議程，會議聚焦「中國對部分成員國施加的巨大政治、經濟和商業壓力」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會後表示，這次會議主要討論中國對立陶宛作為對歐盟整體的影響，以及該如何緩和衝突。

波瑞爾說，歐盟成員國在會議中表現出對立陶宛的「明確支持」，不過，他沒有透露歐盟打算採取什麼具體的反制措施。

他還預告，歐盟預計在3月底與中國領導人召開高峰會。

法國歐洲暨外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也對受中國「恫嚇和脅迫」的立陶宛表示「完全的支持」，承諾法國將在輪值主席任內加速推動反經濟脅迫措施的立法。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）會晤，討論中國的脅迫措施，她透過推特表示，「身為歐洲人，我們團結站在一起」。

會後貝爾伯克接受德國媒體訪問時強調，因應中國的關鍵是「全歐洲一起行動」。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，北京對立陶宛讓台灣成立以台灣為名的代表處的激烈反應，對整個歐盟帶來挑戰。

一名歐盟外交官指出，中國對立陶宛的制裁，影響整個歐洲單一市場，歐盟作為一個整體無法接受。

日前訪問立陶宛、對立國表示聲援的德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）強調，立陶宛與中國關係緊張是「歐洲的問題」，解決關鍵在「保護歐洲單一市場免受攻擊」。（編輯：黃自強）1110115

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